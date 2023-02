IRW-News: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium nimmt den Handel am OTCQB Venture Market auf: Dualer Handel, um US-Anlegern einen effizienten Zugang zu ermöglichen und die Liquidität für die Aktionäre zu erhöhen, sowie Ernennung eines IR-Beraters in den USA

IRW-PRESS: CleanTech Lithium PLC: CleanTech Lithium nimmt den Handel am OTCQB Venture Market auf: Dualer Handel, um US-Anlegern einen effizienten Zugang zu ermöglichen und die Liquidität für die Aktionäre zu erhöhen, sowie Ernennung eines IR-Beraters in den USA

15. Februar 2023 - CleanTech Lithium PLC (CleanTech Lithium" oder das Unternehmen) (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market ("OTCQB") in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") zugelassen wurden und heute bei Markteröffnung unter dem Ticker CTLHF gehandelt werden. CleanTech Lithium hat außerdem Harbor Access mit Sitz in der Nähe von New York beauftragt, das Unternehmen mit der Investor Relations ("IR") in den USA zu unterstützen, um die Handelsposition des Unternehmens auch dort zu optimieren.

OTCQB

Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, dass es beabsichtigt, am OTCQX Best Market notiert zu werden. Dies hat sich jedoch verzögert, da das Unternehmen einen geprüften Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen muss, der im Mai 2023 erwartet wird. Der Vorstand hat beschlossen, mit OTCQB fortzufahren, um US-Investoren ohne weitere Verzögerung den Zugang zu ermöglichen.

Das Cross-Trading der Stammaktien des Unternehmens an der OTCQB wird den Anlegern viele Vorteile bieten, einschließlich eines leichteren Handelszugangs für bestimmte Anleger in den USA und einer größeren Liquidität aufgrund eines breiteren geografischen Pools potenzieller Anleger. Durch den Handel an der OTCQB wird das Unternehmen in der Lage sein, mit einem Netzwerk von US-Investoren, Datenverteilern und Medienpartnern in Kontakt zu treten. Dadurch wird sichergestellt, dass US-Investoren Zugang zu demselben Maß an Informationen und Offenlegung haben, wie sie Anlegern im Vereinigten Königreich zur Verfügung stehen. Diese Informationen stehen über Plattformen und Portale zur Verfügung, die auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet sind. Darüber hinaus wird das OTCQB-Cross-Trading-System den in den USA ansässigen Anlegern die Möglichkeit bieten, während der US-Marktzeiten auf die Stammaktien von CleanTech Lithium in US-Dollar zuzugreifen.

Die Möglichkeit, mit den bestehenden Stammaktien des Unternehmens am AIM zu handeln, wird durch die OTCQB-Einrichtung nicht beeinträchtigt, und es wurden keine neuen Stammaktien ausgegeben. CleanTech Lithium wird weiterhin über den Regulatory News Service der Londoner Börse Ankündigungen und Bekanntmachungen vornehmen und unterliegt keinen Berichtspflichten gegenüber Sarbanes-Oxley oder der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").

Die OTCQB ist von der SEC als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und ist ein führender Markt für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase. Um zugelassen zu werden, müssen die Unternehmen ihre Finanzberichte auf dem neuesten Stand halten, einen Mindestpreis-Test bestehen und sich einer jährlichen Unternehmensüberprüfung und Management-Zertifizierung unterziehen. Als verifizierter Markt mit effizientem Zugang zu US-Investoren unterstützt OTCQB Unternehmen beim Aufbau von Shareholder Value mit dem Ziel, die Liquidität zu erhöhen und eine faire Bewertung zu erreichen.

Das Unternehmen möchte sich bei Nikolaos Galanopoulos von Galanopoulos & Company bedanken, der Anwaltskanzlei, die als Sponsor für den Antrag des Unternehmens auf Aufnahme des Cross-Trading am OTCQB fungierte.

Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald es nach Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses im Laufe dieses Jahres erneut den Wechsel von der OTCQB auf die OTCQX-Plattform beantragt.

Beauftragung von Harbor Access

Das Unternehmen hat vor kurzem Harbor Access Inc. damit beauftragt, gemeinsam mit den Direktoren und dem Management eine nordamerikanische IR-Strategie zu entwickeln, um die Kommunikation des Unternehmens auf einen größeren Investorenpool in den USA und Kanada zuzuschneiden. Harbor ist Spezialist auf diesem Gebiet und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und im Bereich IR in Nordamerika.

Harbor arbeitet bereits mit dem Unternehmen und seinen gemeinsamen Brokern Fox-Davies Capital und Canaccord Genuity an einer Marketingkampagne, die Ende Februar und Anfang März in New York und Boston stattfinden wird und an der der CEO des Unternehmens, Aldo Boitano, und der CFO, Gordon Stein, teilnehmen werden.

U.S. Inflation Reduction Act:

Die Unterzeichnung des Inflation Reduction Act ("IRA") durch Präsident Biden im August 2022 bedeutet, dass bis 2026 80 % der Mineralien in Batterien für Elektrofahrzeuge ("EV") aus den USA oder einem Land stammen müssen, das ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen hat. Chile ist der einzige große Produzent von Lithiumkarbonat/-hydroxid in Batteriequalität, der derzeit ein Freihandelsabkommen mit den USA hat, so dass CleanTech Lithium in einer günstigen Position ist, um seine zukünftigen Lithiumprodukte in den USA zu verkaufen. Das IRA bietet in den USA finanzielle Anreize für Unternehmen, die die Versorgungssicherheit mit Batteriemineralien erhöhen können. CleanTech Lithium führt derzeit Gespräche mit den US-Behörden darüber, ob solche finanziellen Anreize für sich entwickelnde Lithiumproduzenten in Chile, die Teil der Lithium-Lieferkette in die USA sein wollen, zur Verfügung stehen werden. Dazu gehören erste Gespräche mit dem US-Konsulat in Santiago.

Aldo Boitano, Chief Executive von CleanTech Lithium, sagt dazu: "Wir freuen uns, heute den dualen Handel von CleanTech Lithium an der OTCQB aufnehmen zu können, was einen weiteren Schritt in diesem Jahr des raschen Fortschritts für das Unternehmen darstellt. Der Cross-Trading an der OTCQB wird die Liquidität erhöhen und die Möglichkeiten der in den USA ansässigen Investoren, auf die Aktien von CleanTech Lithium zuzugreifen und mit ihnen zu handeln, in einer Zeit, in der wir unsere drei Projekte in Chile aktiv vorantreiben, erheblich verbessern. Der doppelte Handel an der OTCQB wird unserer Meinung nach auch dazu dienen, das Aktienregister zu diversifizieren und ein breiteres Spektrum von Anlegern anzusprechen, unabhängig davon, ob sie in den USA ansässig oder auf ESG ausgerichtet sind. Bei verschiedenen Treffen mit in den USA ansässigen Anlegern im vergangenen Jahr haben diese das Unternehmen immer wieder ermutigt, eine OTC-Zulassung als Mittel zum Handel mit CleanTech Lithium-Aktien zu erhalten. In Anbetracht der Anreize, die Unternehmen wie CleanTech Lithium nach dem Inflation Reduction Act potenziell zur Verfügung stehen, glauben wir, dass in den USA ansässige Investoren die sehr realen Vorteile für CleanTech Lithium verstehen werden, und wir würden ihre Investitionen in unser Unternehmen begrüßen."

Wir freuen uns auch, das Team von Harbor Access engagiert zu haben, das auf IR und Kapitalmärkte im nordamerikanischen Markt spezialisiert ist und das Unternehmen bei seinen Marketingaktivitäten in den USA unterstützen kann. In den kommenden Monaten werden die Direktoren und das Management von CleanTech Lithium einen besonderen Schwerpunkt auf die Verstärkung unserer Bemühungen legen, Institutionen und Investoren in den USA zu erreichen.

In der Zwischenzeit prüft unser Vorstand weiterhin die Vorteile einer zusätzlichen Notierung an der ASX und wir werden den Markt in naher Zukunft über unsere diesbezüglichen Absichten informieren."

Jonathan Dickson, Vizepräsident für internationale Unternehmensdienstleistungen bei OTC Markets, sagte: "Wir freuen uns, CleanTech Lithium auf dem OTCQB Venture Market begrüßen zu dürfen. CleanTech Lithium ist zwar nach wie vor am Londoner AIM notiert, doch die Cross-Trading-Funktion der OTCQB wird es CleanTech Lithium ermöglichen, seinen Horizont zu erweitern und Anlegern in den USA den Zugang zu den Stammaktien des Unternehmens in US-Dollar und während der US-Marktzeiten zu ermöglichen."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CleanTech Lithium PLC

Aldo Boitano/Gordon Stein Jersey office: +44 (0) 1534 668 321

Chile office: +562-32239222

Or via Celicourt

Celicourt Communications +44 (0) 20 8434 2754

Felicity Winkles/Philip Dennis cleantech@celicourt.uk

Dr. Reuter Investor Relations - Germany +49 69 1532 5857

Dr. Eva Reuter

Harbor Access - North America +1 475 477 9401

Jonathan Paterson/Lisa Micali

Porter Novelli - Chile +569 95348744

Florencia Cummins Florencia@publicoporternovelli.cl

Beaumont Cornish Limited

(Nominated Adviser) +44 (0) 207 628 3396

Roland Cornish/Asia Szusciak

Fox-Davies Capital Limited +44 (0) 20 3884 8450

(Joint Broker)

Daniel Fox-Davies daniel@fox-davies.com

Canaccord Genuity Limited +44 (0) 207 523 4680

(Joint Broker)

James Asensio

Gordon Hamilton

Die in dieser Bekanntmachung mitgeteilten Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung gelten diese Insider-Informationen nun als öffentlich zugänglich. Die Person, die die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Namen des Unternehmens veranlasst hat, war Gordon Stein, Direktor und CFO.

Anmerkungen:

CleanTech Lithium (AIM:CTL) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das die nächste Generation von nachhaltigen Lithiumprojekten in Chile vorantreibt. Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeit und unser Engagement für eine Netto-Nullbilanz. Unser Ziel ist es, große Mengen an kohlenstoffneutralem Lithium in Batteriequalität zu produzieren, indem wir die bewährte nachhaltige Technologie der direkten Lithiumextraktion nutzen, die mit sauberer Energie betrieben wird.

CleanTech Lithium verfügt über drei aussichtsreiche Lithiumprojekte - Laguna Verde, Francisco Basin und Llamara -, die sich im Lithiumdreieck, dem weltweiten Zentrum der Lithiumproduktion für Batterien, befinden. Die Projekte Laguna Verde und Francisco Basin befinden sich in Becken, die vollständig vom Unternehmen kontrolliert werden, was erhebliche potenzielle Erschließungs- und Betriebsvorteile mit sich bringt. Llamara ist das jüngste Greenfield-Projekt des Unternehmens, das bei geringen Anfangskosten ein beträchtliches Entwicklungspotenzial bietet. Alle drei Projekte haben direkten Zugang zu einer ausgezeichneten Infrastruktur und erneuerbarer Energie.

CleanTech Lithium ist bestrebt, erneuerbare Energie für die Verarbeitung zu nutzen und die Umweltauswirkungen seiner Lithiumproduktion durch den Einsatz der direkten Lithiumextraktion zu verringern. Die direkte Lithiumextraktion ist eine transformative Technologie, bei der Lithium nur aus der Sole gewonnen wird, was zu einer höheren Gewinnung und Reinheit führt. Die Methode bietet kurze Entwicklungszeiten, niedrige Vorabinvestitionen, keine umfangreichen Baustellen und keine Entwicklung von Verdunstungsteichen, so dass kein Wasser aus dem Grundwasserleiter entnommen wird und die lokale Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

**ENDE**

Bei der vorliegenden deutschen Meldung handelt es sich um einen Ausschnitt aus der englischen Originalmeldung. Die gesamte englische Meldung können Sie nachfolgend abrufen:

https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/llamara-licences-granted-and-operational-plans/15818756?showDisclaimer=true

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf https://www.londonstockexchange.com/news-article/CTL/commencement-of-trading-on-otcqb-venture-market/15837530 oder auf der Firmenwebsite https://ctlithium.com/investors/rns-news/ !

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BPCP3Z37

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.