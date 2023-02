ROUNDUP/Lindner auf Werbetour: Finanzminister will solide Finanzen in der EU

HELSINKI (dpa-AFX) - Christian Lindner ist in diesen Tagen viel unterwegs in Europa. Am Mittwoch ist er für einen Tag nach Helsinki gedüst, noch am Vorabend war er in den Niederlanden, am Donnerstag geht es nach Wien. Der Bundesfinanzminister will bei der Reform des EU-Stabilitätspakts für die deutsche Position werben. Die Botschaft: mit der größten europäischen Volkswirtschaft gibt es kein Aufweichen der zentralen Schuldenregeln.

Als der Minister am Morgen in Berlin an Bord der Regierungsmaschine steigt, gehen erst einmal alle Lichter aus - man könnte nach der Wahlschlappe in Berlin, bei der die FDP aus dem Abgeordnetenhaus geflogen ist, sagen: es läuft derzeit nicht rund für den FDP-Chef. Lindner aber hat schon Erfahrung mit kaputten Regierungsfliegern, am Mittwoch geht es mit kurzer Verspätung nach Helsinki.

Im Zentrum der Stippvisite in der finnischen Hauptstadt stand ein Gespräch Lindners mit der finnischen Finanzministerin Annika Saarikko. Diese betonte, Finnland stimme in vielen Fragen mit Deutschland überein. Lindner sprach sich für eine Rückkehr zu soliden und tragfähigen öffentlichen Finanzen aus. Er verwies auf steigende Zinsen. Staaten müssten mehr zahlen, um Schulden aus der Vergangenheit zu bedienen.

Der Finanzminister nannte die zentralen Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einen "Anker". Sie besagen, Schulden bei maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen und Haushaltsdefizite unter 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu halten. Zurzeit sind diese Regeln aufgrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie bis 2024 ausgesetzt. In der EU wird über eine Reform der Regeln beraten.

Die EU-Kommission hatte im November unter anderem vorgeschlagen, hoch verschuldeten Ländern mehr Flexibilität bei der Rückzahlung von regelwidrigen Schulden einzuräumen. Statt einheitlicher Vorgaben für alle Länder setzt die Behörde in ihrem Reformvorschlag auf individuelle Pfade für jedes Land, um Schulden und Defizite mittelfristig zu senken. Staaten mit hohen Schulden sollen vier Jahre lang Zeit bekommen, ihre Schulden glaubwürdig zu senken und das Defizitziel zu erreichen - Staaten mit niedrigeren Schulden wären flexibler. Normalerweise müssen nach den geltenden Regeln Staaten 5 Prozent der Schulden, die über der 60-Prozent-Marke liegen, pro Jahr zurückzahlen - für hoch verschuldete Länder wie Italien oder Griechenland wäre das für das Wachstum verheerend.

Lindner signalisierte in der Frage der Flexibilisierung des Schuldenabbaus Kompromissbereitschaft. Er betonte aber, Bedingung sei, dass der Weg zu einem niedrigeren Defizit und niedrigeren Schuldenständen zuverlässiger und realistischer sei als bisher.

In einem Gastbetrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte Lindner seine Marschroute bereits vorgegeben: "Überschreitet ein Mitgliedstaat dauerhaft die Regeln, wird dies negative Konsequenzen für alle Staaten haben. Die letzte Schuldenkrise liegt gerade einmal ein Jahrzehnt zurück." Deutschland werde zu den Vorschlägen der EU-Kommission einen konstruktiven Beitrag leisten- "aber auch deutlich machen, wo die Vorschläge in die falsche Richtung gehen".

Von einem neuen "Club der Sparsamen" in der EU wie in Zeiten der Staatsschuldenkrise wollte Lindner in Helsinki nicht sprechen, die Zeiten hätten sich geändert. Deutschland wolle nach gemeinsamen Lösungen suchen - und lade andere Länder ein, seinem Weg zu folgen. Es habe sich gezeigt, dass eine ganz große Zahl von Mitgliedsstaaten ein Interesse an nachhaltig tragfähigen Staatsfinanzen habe, so Lindner. Es gehe nun darum, bessere Vorschläge zu machen als die, die auf dem Tisch liegen./hoe/DP/jha