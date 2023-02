S&P 500 Index: Bullen vorläufig gescheitert

Im gestrigen Handelsverlauf versuchte sich der marktbreite S&P 500 Index an seiner oberen Trendbegrenzung, musste aber am Ende eine Niederlage einstecken und fiel in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zurück. Noch immer aber kann die Annahme einer bullischen Flagge aufrechterhalten werden, solange der Index nicht auf frische Monatstiefs abrutscht.

Sollte der S&P 500 Index nämlich unter die Vorwochentiefs von 4.060 Punkten zurückfallen, würde eine fünfwellige Impulswelle implementiert werden, dies würde sich im weiteren Verlauf auf Sicht der nächsten Wochen durch potenzielle Abschläge auf rund 4.000 Punkte manifestieren.

Gelingt dagegen ein Anstieg über 4.160 Zähler, würden ganz rasch wieder die Jahreshochs bei 4.195 Punkten in den Fokus rücken, weitere Ziele darüber könnten um 4.325 Zählern und somit den Augusthochs aus 2022 liegen.

Wann letztendlich eine Entscheidung herbeigeführt wird, bleibt schwer abzuschätzen, sicherlich dürfte dies allerdings in den nächsten Tagen geschehen, da der Spielraum für den S&P 500 Index zunehmend kleiner wird.