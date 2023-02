Sehr kleiner Kursanstieg bei At & T

Die At & T-Aktie wurde wenig gehandelt. Ein wenig war der Kurs dann aber am Ende des Tages doch gestiegen.

Ganz leicht über dem vorigen Schlusskus von 30,00 € lag dann der heutige Schlusskurs von 30,05 €, ein minimaler Gewinn von 0,17%.

Während Eröffnungs- und Tagesschlusskurs sehr eng beieinander lagen, unterlag der Preis über den Tag großen Schwankungen. Der Stückpreis pendelte zwischen 29,50 € und 30,30 €. Schlussendlich also konnte At & T den gestrigen Verlust von -1,15% mit dem heutigen Ergebnis leider nicht wettmachen. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At & T-Aktie um dramatische -42,76% abwärts.