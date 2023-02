Shop Apotheke: Kurs kämpft mit wichtigem Widerstand!

Die lange Abwärtsentwicklung des Aktienkurses der Shop Apotheke Europe (SAE) wurde aus zwei Gründen gestoppt. Zum einen ist der Kurs seit dem All Time High am 16. Februar 2021 noch immer knapp 74 Prozent im Minus. Weiters sollte im Jahr 2025 der Break-even Punkt erreicht werden und die SAE könnte erstmals einen Gewinn ausweisen. Zum anderen sollte das elektronische Rezept im größten europäischen Markt Deutschland ab Mitte 2023 bundesweit zum Einsatz kommen. Dies würde einen entscheidenden Fortschritt bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens darstellen. Das E-Rezept erleichtert künftig nicht nur die Online-Bestellung von Medikamenten, sondern auch den Einsatz von Telemedizin. Laut den Analysten von Jefferies hat die SAE mit 114 Prozent von den untersuchten Firmen mit Kursziel 140 Euro das größte Wachstumspotenzial.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend beginnend mit 16. Februar 2021 wurde mit dem Doppel-Tief am 7. März 2022 und am 25. April am Level von 66,34 Euro unterbrochen. Danach notierte der Kurs für eine Zeitspanne von 3 Monaten fester. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 3. August 2022 knickte der Kurs der Shop-Apotheke wieder um rund 62 Prozent ein. Was folgte, war eine Bodenbildung in Form einer Seitwärtsrange. Aktuell testet der Kurs erneut den Kernwiderstand bei 66,34 Euro. Gleichzeitig gilt es, die 200-Tage-Linie bei 65,51 Euro zu überwinden. Sollten diese Widerstandszone nachhaltig überschritten werden, ist der Weg bis zum Level von 101,16 Euro frei. Das Umsatzwachstum ist im dritten Quartal 2022 mit 20 Prozent im Jahresvergleich trotz Entspannung an der Corona-Front ordentlich ausgefallen. Weiters erarbeitet sich die SAE die Preisführerschaft im Onlinehandel mit rezeptfreien Präparaten und nimmt dadurch bis 2025 Verluste in Kauf. Die aktiven 8,9 Millionen Kunden kehren dadurch immer wieder zurück und kaufen im Durchschnitt um 60 Euro pro Einkaufsvorgang erneut ein. Für die digitale Zukunft ist die SAE besser gerüstet als die „Old School“-Apotheken.