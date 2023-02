Tagesausblick für 16.02.: DAX klettert auf 15.500 Punkte. Nebenwerte und eSports-Aktien im Fokus!

Aus den USA wurden heute gemischte Wirschaftsdaten gemeldet. So blieb die Industrieproduktion im Januar unverändert gegenüber dem Vormonat. Aus dem Einzelhandel wurde hingegen ein Umsatzplus von drei Prozent gegenüber dem Vormonat gemeldet. Der private Konsum steuert rund 68 Prozent zum US-BIP bei. Europäische Leitindizes wie der DAX® und EuroSTOXX®50 legten im Tagesverlauf zu. Der schwache Auftakt an der Wall Street dämpfte am Nachmittag zwar die Kauflaune etwas. Dennoch gingen DAX® und EuroStoxx®50 Index mit 15.500 beziehungsweise 4.270 Punkte und damit mit einem deutlichen Plus aus dem Handel.

An den Anleihemärkten schürten die US-Daten hingegen Spekulationen auf eine weiterhin sehr restriktive Zinspolitik. Die Rendite 10jähriger deutscher Bundesanleihen stiegen auf 2,47 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren erreichte die Rendite die Marke von 3,8 Prozent – 47 Prozentpunkte mehr als das Februartief. Steigende Zinsen drücken auf die Notierungen von Edelmetallen. Dies bestätigte sich heute erneut. Der Goldpreis sank um 1,1 Prozent auf 1.830 US-Dollar. Die Verluste bei Silber bewegten sich in einem vergleichbaren Rahmen. Der Ölpreis gab nach überraschend stark gestiegenen Rohöllagerbeständen.

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank plant die Zahlung einer Dividende und hat die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm beantragt. MTU Aero Engines bügelte mit Unterstützung von positiven Analystenkommentaren und dem Großauftrag für Airbus die gestrigen Verluste wieder aus. Dafür reichte es bei ThyssenKrupp zwar noch nicht. Dennoch kann sich der Industriekonzern vom gestrigen Tief deutlich distzanzieren. Jenoptik profitierte weiterhin von den guten Zahlen zu 2022 und dem optistischen Ausblick. United Internet plant, zwei Millionen Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich heute der Deutschland Top Aktien Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der Global eSports & Gaming Index stark. MTU Aero Engines, Sixt und United Internet beflügelten den Deutschland Top Aktien Index. Beim Maschinenbau Index waren vor allem die Aktien von Elmos Semiconductor, Indus und LPKF Laser die Antreiber. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Morgen werden unter anderem Airbus, Air Liquide, Applied Materials, Commerzbank, Elmos Semiconductor, Hella, Nestlé, Pernod Ricard, Renault und Schneider Electric Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Aurubis und Infineonlädt zur Hauptversammlung. Wichtige Termine Eurozone: EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 1)

EZB-Vorstandsmitglied Panetta nimmt an einer Diskussion zum Thema „Geldpolitik nach dem Energieschock“ im Centre for European Reform, der Delegation der Europäischen Union im Vereinigten Königreich, teil

Rede von Bundesbankpräsident Nagel zum Thema: „Europas Chancen nutzen: Reformen für mehr Wohlstand und Stabilität“ im Rahmen einer Veranstaltungsreihe „DIW Europe Lecture“

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW06

USA: Erzeugerpreise, Januar, 2023

USA: Wohnbaubeginne, Januar, 2023

USA: Industrieindex Philly Fed Februar, 2023

Vortrag von EZB-Vorstand R. Lane beim National Institute of Economic and Social Research

FED-Präsident von St. Louis, Bullard, hält vor dem hybriden Mittagessen der Greater Jackson County Chamber eine persönliche Präsentation zur US-Wirtschaft und Geldpolitik

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.440/15.480/15.530/15.650 Punkte Unterstützungsmarken: 14.920/15.250/15.300/15.360/15.400 Punkte Am Vormittag blieb es recht ruhig am deutschen Aktienmarkt. Dabei pendelte der DAX® in einer engen Range zwischen 15.400 und 15.440 Punkten. Nach Bekanntgabe der US-Inflationsrate weitete sich die Handelsrange auf 15.370/15.530 Punkte aus. Zum Handelsschluss stabilisierte sich der Index bei 15.430 Punkte. Auf der Oberseite hat sich damit zwischen 15.480 und 15.530 Punkten eine Widerstandszone ausgebildet. Nachhaltige Kaufimpulse zeichnen sich frühestens oberhalb dieser Zone ab. Zwischen 15.250 und 15.400 Punkten findet der DAX® eine Reihe von Unterstützungslinien, die eine mögliche Abwärtswelle bremsen könnten. Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und baute die Kursgewinne schrittweise weiter aus. Zum Handelsschluss setzte sich der Leitindex sogar oberhalb von 15.500 Punkten fest. Damit rückt die Widerstandsmarke bei 15.530 Punkten in greifbare Nähe. Im weiteren Verlauf könnte sich der Index gar in Richtung 15.650 Punkte aufschwingen. Unterstützung findet der DAX® zwischen 15.360 und 15.480 Punkte.

DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 12.01.2023 – 15.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2016 – 15.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® HVB7HH* 101,25%** 16.06.2023 Zinssatz: 4,75% p.a.; Barriere: 60%***

*Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 17:40 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 28,18 15 14.357,309688 14.869,865644 Open End DAX® HC01HP 19,85 20 14.613,667643 14.998,007102 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 17:40 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 5,11 -15 16.405,645024 15.892,148335 Open End DAX® HC30J6 2,41 -20 16.149,287068 15.764,934036 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2023; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 16.02.: DAX klettert auf 15.500 Punkte. Nebenwerte und eSports-Aktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).