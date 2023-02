TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hella, Zahlen zum Rumgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember) 07:00 DEU: Elmos, vorläufige Jahreszahlen 07:00 NLD: Telenet, Jahreszahlen 07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen 07:30 FRA: Renault, Jahreszahlen 07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen 08:00 DEU: DFV, Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen 08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen 10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung 11:00 DEU: Frosta, Bilanz-Pk 13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen 18:00 USA: Snap Inc., Investor Day 18:30 FRA: Imerys, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Applied Materials, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/23 08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 4. Quartal 2022 08:00 DEU: Außenhandel nach wichtigsten Handelspartnern und Handelsgütern einschließlich Handelsbilanzen, Jahr 2022 10:00 ITA: Handelsbilanz 12/22 11:00 BGR: Leistungsbilanz 12/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/23 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/23 14:30 USA: Philly Fed Outlook 02/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Zuzüge aus der Ukraine Jahr 2022 und ukrainische Bevölkerung in Deutschland nach Bundesländern, Alter und Geschlecht, Januar-Oktober 2022 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Antidumpingzoll auf bestimmte Waren aus China 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Schadensersatzklagen gegen LKW- Kartell in Spanien 09:30 LUX: EuGH-Schlussanträge zum Widerruf von Autoleasing- bzw. -kreditvertrag 10:00 DEU: Landgericht Berlin verkündet Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken, Berlin 10:30 DEU: Jahres-Pk des Fondsanbieters Union Investment, Frankfurt/M. 14:00 DEU: DIW Europe Lecture mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel 19:00 DEU: 7. Münchner Europakonferenz u.a. mit EU-Kommissar Johannes Hahn An der Podiumsdiskussion nehmen u.a. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und ifo-Chef Clemens Fuest teil.

