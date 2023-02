Telekom koordiniert Aufbau von sicherem europäischem Kommunikationsnetz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Beim Aufbau eines hochsicheren europäischen Kommunikationsnetzes übernimmt die Deutsche Telekom die Koordination von Industrie und Behörden.

Die Europäische Kommission habe den Auftrag erteilt, im Rahmen des "Petrus"-Projektes in Abstimmung mit allen Beteiligten entsprechende Standards zu entwickeln, teilte der Bonner Konzern am Mittwoch mit. Die Bemühungen sollen in der European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) münden. Dabei werden den Angaben zufolge Verschlüsselungsmethoden aus der Quantenphysik genutzt, vertrauliche Informationen zwischen Regierungsbehörden zu übermitteln. Geplant seien außerdem Funktionen wie digitale Signaturen oder die elektronische Stimmabgabe.

