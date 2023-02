Umfrage - Stimmung in deutscher Startup-Branche verbessert sich

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung bei jungen, aufstrebenden Firmen in Deutschland hellt sich dank nachlassender Rezessionsängste auf.

Der Geschäftsklima-Index für die Startup-Branche stieg im Vergleich zum Sommer 2022 um 8,2 Punkte auf 50,4 Zähler, wie sich aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Startupverbands und der Beratungsfirma Accenture ergab. Ihre Geschäftsaussichten beurteilten 67 Prozent der Befragten optimistisch. Bei der vorangegangen Befragung habe die Quote bei 54,2 Prozent gelegen. Die aktuelle Lage beurteilten knapp die Hälfte der Teilnehmer positiv.

"Startups und die gesamte Tech-Branche leiden unter der angespannten Lage", sagte Accenture-Manager Sebastian Günther. "Aber Gründerinnen und Gründer geben nicht auf, sehen Licht am Ende des Tunnels und blicken nun wieder positiver in die Zukunft." Wegen der schwächelnden Konjunktur brach die Zahl der Startup-Neugründungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 so stark ein wie noch nie. Allerdings betonen Experten, dass Firmen aus zukunftsträchtigen Bereichen wie zum Beispiel Klimaschutz trotz gestiegener Zinsen auch weiterhin an Kapital kämen, um ihr Wachstum zu finanzieren.

