US-Inflation sinkt; aber ...

Gute Nachrichten vom Großhandel

Es wird schwieriger

Blick auf Einzelhandel und Industrie

Wichtige Hinweise

Die deutschen Großhändler hoben ihre Verkaufspreise im Januar so langsam wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr an. Verglichen mit Dezember 2022 stiegen jene dabei lediglich noch um 0,2%. Gegenüber Januar 2022 – also auf Basis eines gesamten Jahres – ergibt sich hierdurch eine Teuerung in Höhe von 10,6%. Damit setzte sich die bereits schon einige Monate andauernde Serie rückläufiger Teuerungsraten weiter fort. Sein Maximum hatte der Preisanstieg im April 2022 mit 23,8% markiert. Diese Zahl stellte zugleich den höchsten Wert seit Einführung jener Statistik im Jahr 1962 dar. Mit der sinkenden Teuerungsrate mehren sich damit die Hinweise darauf, dass die Inflation in Deutschland tatsächlich ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Dabei sollte man die Rechnung allerdings nicht ohne den Wirt machen: Schließlich stehen noch Zweitrundeneffekte aus, welche aus den aktuell bzw. demnächst laufenden Lohnverhandlungen resultieren dürften. Trotz aller Verbesserungen liegt die Teuerung im Großhandel jedoch nach wie vor noch über der heimischen Inflationsrate. Schließlich betrug jene im Januar 8,7%.Die mit größter Spannung erwarteten Zahlen des gestrigen Tages waren indes die Daten zur US-Teuerung. Sowohl für die US-Headline-Inflation als auch die dortige Core-Inflation – also ohne Energie und Nahrungsmittel – wurden erneut niedrigere Werte vermeldet. Allerdings fiel der Rückgang jeweils nur geringfügig aus. Dies lässt vermuten, dass es von nun an mit weiteren Verbesserungen zäher wird als dies bislang der Fall war. Während erstere Zahl von 6,5% im Dezember auf 6,4% im Januar sank, gab letzterer Wert von 5,7% auf 5,6% nach. Damit lagen beide Teuerungsraten leicht oberhalb der jeweiligen Konsensprognose, was durchaus also gewisse Enttäuschung gewertet werden darf. An den Märkten ging daher die Sorge um, dass die US-Notenbank Fed möglicherweise doch zu mehr weiteren Zinsschritten gezwungen sein könnte als bislang erwartet. An den Aktienmärkten keimte daher ebenfalls Unruhe auf. Hatte der DAX unmittelbar mit Veröffentlichung der Daten zunächst einen Satz nach oben gemacht, bröckelte die Stimmung zügig wieder und der Index drehte sogar ins Minus. An den US-Börsen vollzog sich am späten Abend dann jedoch die gegenteilige Entwicklung. Je näher die Schlussglocke kam, desto geringer wurden die Kursverluste. An der Nasdaq stand schlussendlich sogar ein sattes Plus zu Buche.Auf dem heutigen Makrokalender stehen die US-Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen für Januar. Über die dortige Kapazitätsauslastung wird ebenfalls berichtet. Zahlen zur Industrieproduktion stehen zudem auch für den Euroraum auf der Agenda – allerdings nicht schon für Januar, sondern erst für Dezember. Von hohem Interesse dürfte zudem der NAHB-Index sein, welcher Aufschluss über die derzeitige Verfassung des US-Immobilienmarktes liefern dürfte. Nachdem jener Index zuvor zwölf Monate lang wie ein Stein gefallen war, hatte er sich im Januar erstmals wieder verbessert. Unternehmensseitig stehen die beiden Euro-Stoxx-50-Mitglieder Ahold Delhaize und Kering, sowie aus dem US-amerikanischen S&P 500 u.a. AIG, Biogen, Cisco Systems und Kraft Heinz im Fokus, welche heute allesamt Quartalszahlen veröffentlichen werden.