Verbund geht mit einem Gewinn aus dem Handelstag

Die Verbund-Aktie verabschiedete sich am Ende des heutigen Handelstages mit einem ordentlichen Plus.

Mit einem Eröffungskurs von 78,15 € startend, ging es heute für die Verbund-Aktie um 0,50 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Zuwachs von 0,64%.

Der letzte Kurs des Tages war dann auch der höchste, am Ende stand die Verbund-Aktie auf dem heutigen Höchstkurs. Für Verbund-Anleger geht es also nach dem satten gestrigen Plus auch heute mit einem Gewinn von 0,64% weiter bergauf. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -15,65% abwärts.