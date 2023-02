Voestalpine beendet den Handel mit dem höchsten Kurs der letzten zwölf Monate

Heute lief es gut für die Voestalpine-Aktie.

Mit einem Eröffungskurs von 33,10 € startend, ging es heute für die Voestalpine-Aktie um 0,40 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Kursanstieg von 1,20%.

Die Anleger konnten sich freuen, sie konnten ihre Tagesgewinne über den Börsenschluss retten.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,85% an.

Der heutige Mittwoch zahlte auf das langfristige Plus von 7,07% ein.