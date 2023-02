Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt Kurs auf Zwölfmonatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auch dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten um 0,66 Prozent auf 15 608,79 Punkte. Damit wagt er erneut einen Ausbruchsversuch aus der jüngsten Handelsspanne, der vor einer Woche mit einem Anstieg bis auf 15 658 Punkten und dem anschließenden Rückfall noch misslungen war. Dieses Zwölfmonatshoch rückt nun wieder in den Fokus.

Auch die anderen Indizes zogen weiter an: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,13 Prozent auf 28 975,30 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,67 Prozent auf 4308,76 Zähler.

"Es ist und bleibt erstaunlich, wie sehr der Aktienmarkt den steigenden Zinsen trotzt", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die seit Jahresbeginn prozentual zweistelligen Kursgewinne. Allerdings münde das Vertrauen der Anleger bereits in eine ungesunde Gier, wie der aktuelle Stand des vielbeachteten Fear & Greed-Index zeige. Zudem hätten dem Dax bisher die überzeugten Käufer gefehlt, um aus der derzeitigen Handelsspanne auszubrechen - dies zeigten die vortags unterdurchschnittlichen Börsenumsätze. Nun stünden die US-Erzeugerpreise im Fokus.

Optimistischer als Altmann ist Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er sieht den Dax dank starker US-Konjunkturdaten bereits auf dem Weg zur 16 000-Punkte-Marke, womit neue Rekordhochs nur eine Frage der Zeit seien. Seinen bisher höchsten Stand hatte der deutsche Leitindex im November 2021 bei 16 290 Punkten markiert. Die US-Notenbank Fed werde zwar die Zinsen weiter anheben, räumte Stanzl ein. Doch spätestens bei 5,5 Prozent sollte beim Leitzins das Ende der Fahnenstange erreicht sein./gl/mis