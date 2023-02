Aldi will in Großbritannien in diesem Jahr 6000 neue Jobs schaffen

LONDON (dpa-AFX) - Aldi setzt seine Expansion in Großbritannien fort und will in diesem Jahr dort 6000 neue Stellen schaffen. Das teilte der deutsche Discounter am Donnerstag mit. Außerdem sollen neue Filialen eröffnet werden, darunter in Norwich sowie Newcastle. Derzeit hat Aldi in Großbritannien nach eigenen Angaben etwa 40 000 Mitarbeiter und mehr als 990 Geschäfte.

Die deutschen Discounter setzen die britischen Supermärkte bereits seit drei Jahrzehnten stetig unter Druck und erobern immer mehr Marktanteile. Über Weihnachten fuhr Aldi ein Rekordergebnis ein. Zusammen teilen die beiden deutschen Ketten inzwischen gut 16 Prozent (Aldi 9,1 Prozent; Lidl 7,2 Prozent) des Marktanteils im britischen Lebensmitteleinzelhandel unter sich auf, wie das Marktforschungsinstitut Kantar im Januar mitteilte. Insbesondere in den aktuellen Zeiten enorm gestiegener Verbraucherpreise wenden sich viele Kunden den günstigen Wettbewerbern zu./swe/DP/jha