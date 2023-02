Chipfirma Elmos nach Rekordergebnis optimistisch für 2023

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach Rekorden bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr stellt der Dortmunder Chip-Hersteller Elmos für 2023 weitere Zuwächse in Aussicht.

Die Erlöse würden um mindestens 25 Prozent auf mehr als 560 Millionen steigen, prognostizierte der SDax-Konzern am Donnerstag. Bei der operativen Marge werde ein Wert von 25 Prozent, plus minus zwei Prozentpunkte, angepeilt. Trotz anhaltend hoher Investitionen erwarte man einen stabilen bereinigten Cash Flow in Höhe von 14,9 Millionen Euro, plus/minus zehn Millionen Euro. "Im Jahr 2023 werden wir unsere Testkapazitäten erneut deutlich ausbauen", kündigte Firmenchef Arne Schneider an. "Nach der Untersagung des Verkaufs unserer Waferfertigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im November des letzten Jahres sondieren wir nun wieder verschiedene Alternativen für die Fabrik am Standort Dortmund."

Im abgelaufenen Jahr steigerte Elmos den Umsatz um 38,9 Prozent auf 447,2 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn habe sich auf 110,1 Millionen Euro fast verdoppelt. Die operative Umsatzrendite liege bei 24,6 Prozent, nach 18,6 Prozent im Vorjahr. Diese Zahlen deckten sich mit den vor wenige Tage zuvor veröffentlichten vorläufigen Werten.

