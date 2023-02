Cloudflare - Nachhaltige Wende zum Besseren

Von ihrem Allzeithoch bei 221,64 USD musste die Cloudflare-Aktie seit November 2021 dramatische Kursverluste hinnehmen. Erst auf Basis der horizontalen Haltezone bei rund 40 USD kam es zu einer Stabilisierung. Zu einem spannenden Tradingkandidaten wird das Papier aber vor allem durch den Bruch des Abwärtstrends der letzten 15 Monate sowie durch den jüngst vervollständigten Doppelboden (siehe Chart). Die „2 T’s“ – Trendbruch plus Trendwende – als zwingende Voraussetzungen für eine nachhaltige Wende zum Besseren, sind also absolut erfüllt. Die beschriebene Gezeitenwende wird zudem durch die Bodenbildungen im Verlauf des RSI und des MACD sowie die vorangegangenen positiven Divergenzen unterstrichen. Aus der Höhe des o. g. Doppelbodens ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von gut 80 USD. Die skizzierte Erholungsmarke deckt sich bestens mit dem Hoch vom August 2022 (80,99 USD). Jenseits dieses Levels wäre sogar eine noch deutlich größere Trendwendeformation vervollständigt. Um die bereits vorliegende Bodenbildung nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Dezemberhoch bei 55,51 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Cloudflare (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cloudflare

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.