Commerzbank verdreifacht Gewinn dank Zinswende

- von Marta Orosz und Tom Sims

Frankfurt (Reuters) - Die Zinseinnahmen aus dem Firmenkundengeschäft haben den Gewinn der Commerzbank im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht.

Unter dem Strich stand 2022 ein Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, nach 430 Millionen Euro im Vorjahr, wie Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Donnerstag mitteilte. Von der Bank befragte Analysten hatten mit 1,35 Milliarden Euro Gewinn gerechnet. Die Erträge kletterten um zwölf Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis lag bei 2,1 Milliarden Euro nach 1,18 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Damit übertraf Bankchef Manfred Knof sein Ziel, den Konzerngewinn auf über eine Milliarde Euro zu steigern. "Das zeigt, dass unsere Strategie greift und wir die Trendwende geschafft haben," erklärte Knof. "Die Commerzbank ist wieder da."

Belastungen musste die Bank im vergangenen Jahr vor allem durch die polnische Tochter mBank hinnehmen: Für die sogenannten "credit Holidays" - die gesetzlich eingeführte Möglichkeit von Zins- und Tilgungsstundungen für private Immobilienfinanzierungen - lagen die Verluste bei 278 Millionen Euro. Hinzu kam die zusätzliche Vorsorge für Rechtsrisiken bei Schweizer-Franken-Krediten in Höhe von 650 Millionen. Das gesamte Risikoergebnis belief sich auf minus 876 Millionen Euro, nach minus 570 Millionen Euro im Vorjahr.

Dennoch schlägt die Bank seit vier Jahren zum ersten Mal eine Dividende von 20 Cent je Aktie vor. Analysten hatten allerdings mit einer höheren Ausschüttung von 25 Cent je Aktie gerechnet. Darüber hinaus will der Vorstand auch über ein Aktienrückkaufprogramm Geld an die Anteilseigner zurückgeben. Insgesamt sollen damit 30 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden, 2023 soll die Quote auf 50 Prozent steigen.

ERSTE HÄLFTE DER UMBAUPHASE ABGESCHLOSSEN

Die Dividendenzahlung zeigt aus Sicht der Analysten der Deutschen Bank, dass der Umbau und die Erhöhung der Profitabilität auf gutem Weg sind und sich die Bank auf die Aktionärsrendite konzentrieren kann. Knof hatte 2020 eine tiefgreifende Transformation eingeleitet, um das Institut, das in der Finanzkrise vom Staat gerettet werden musste, wieder auf einen stabilen Gewinnkurs zu führen. Von rund 1000 Filialen sollen im laufenden Jahr nur 400 bleiben. Von den 10.000 Stellen, die das Institut abbauen wollte, wurden nun 9000 gestrichen.

Bald könnte die Commerzbank wieder in die erste Börsenliga aufsteigen. Am Freitagabend gibt die Deutsche Börse bekannt, welches Unternehmen den Gasekonzern Linde, der sich von der Frankfurter Börse zurückzieht, im Dax ersetzt. Die Commerzbank hat gute Chancen dazu - es erfüllt nun auch das Kriterium von zwei Jahren mit operativem Gewinn in Folge.

Eine Trübung der Wirtschaft mit steigenden Kreditausfällen, Einbruch im Kreditwachstum oder fallende Zinsen könnten laut Analysten die Entwicklung hin zur mehr Profitabilität gefährden. Die Aufwand-Ertrags-Relation - der zentrale Indikator für die die Profitabilität des Instituts - verbesserte die Commerzbank zwar auf 68,6 Prozent deutlich gegenüber dem Vorjahr (2021: 79,3 Prozent), doch diese liegt im europäischen Vergleich weiterhin im hinteren Bereich. Für das Ende der Umbauphase 2024 setzte sich die Bank ein Ziel einer Aufwandsquote von 60 Prozent.

