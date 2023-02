DAX® - Jahreshoch im Blick?

Eine Ausprägung der gestern diskutierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Stundenbereich wird unwahrscheinlicher. Dennoch fällt nach wie vor die Glättungslinie der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.233 Punkten) in idealtypischer Weise mit der Haltezone aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten) zusammen. Da zwei unterschiedliche Zeitebenen die gleiche (Risiko-)botschaft senden, ist damit der kurzfristige Stop-Loss schon mal klar umrissen. Gemessen an den beschriebenen Rahmenbedingungen hat sich das Aktienbarometer gestern aber mehr als tapfer geschlagen. Auf der Oberseite würde ein Anstieg über die Marke von 15.525 Punkten die Gefahr einer Topbildung endgültig bannen. Lohn der Mühen wäre dann ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 15.659 Punkten. Unterstützung kommt dabei weiterhin aus den USA (siehe Analyse Nasdaq-100 Index® ). Hilfreich ist in diesem Kontext auch der Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Ein rückläufiger Grad an Optimismus – steigender Bären- und fallender Bullenanteil – in einem stabilen Marktumfeld stellt ein unterstützendes Argument dar.

DAX® (1 Hour)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

