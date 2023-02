DAX: Überzeugend ist noch nicht

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas verhalten in die neue Handelswoche, konnte aber mithilfe der US-Börsen seine Gewinne intraday ausbauen und in den Bereich von 15.515 Punkten vordringen. Trotzdem spielt sich das bisherige Handelsgeschehen im Rahmen der letzten Tage ab, womit weiter auf nachhaltige Impulse gewartet werden muss.

Erst über einem Niveau von 15.542 Zählern dürften wieder die Jahreshochs bei 15.658 Punkten in den Fokus der Händler rücken, bei entsprechender Kursstärke könnte sogar der Bereich um 15.736 Punkte für Käufer attraktiv werden.

Auf der Unterseite begrenzt der 50-Tage-Durchschnitt sehr zuverlässig das Korrekturpotenzial, erst darunter durften sich Abschläge auf 15.269 und 15.150 Punkte ausbreiten. Spätestens ab 15.000 an dürfte wieder Schnäppchenjäger auf das Barometer warten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) per Dezember und dem Handelsbilanzsaldo per Januar (saisonbereinigt) vorgelegt. Italiens Handelsbilanz aus Dezember steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, erst ab 14:30 Uhr dürften wieder Daten zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche interessant werden. Im besonderen Fokus stehen US-Erzeugerpreise aus Januar. Zeitgleich werden noch Baugenehmigungen und Baubeginne per Januar (annualisiert) vorgelegt, bevor es mit dem Philadelphia-FED-Index per Februar zur gleichen Zeit weitergeht.