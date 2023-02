Für den Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Kursgewinne ab. Auch dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen signalisierte der X-Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent auf 15.593 Punkte. Damit könnte der deutsche Leitindex erneut einen Ausbruchsversuch aus der jüngsten Handelsspanne wagen, der vor einer Woche mit einem Anstieg bis auf 15 658 Punkten und anschließendem Rückfall noch misslungen war. Dieses Zwölfmonatshoch rückt nun wieder in den Fokus.

Es ist und bleibt erstaunlich, wie sehr der Aktienmarkt den steigenden Zinsen trotzt.

Allerdings münde das Vertrauen der Anleger bereits in eine ungesunde Gier, wie der aktuelle Stand des vielbeachteten Fear & Greed Index zeige. Zudem hätten dem Dax bisher die überzeugten Käufer gefehlt, um aus der derzeitigen Handelsspanne auszubrechen - dies zeigten die vortags unterdurchschnittlichen Börsenumsätze. Nun stünden die US-Erzeugerpreise im Fokus.

Optimistischer als Altmann ist Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Er sieht den Dax dank starker US-Konjunkturdaten bereits auf dem Weg zur 16.000-Punkte-Marke, womit neue Rekordhochs nur eine Frage der Zeit seien. Seinen bisher höchsten Stand hatte der deutsche Leitindex im November 2021 bei 16.290 Punkten markiert. Die US-Notenbank Fed werde zwar die Zinsen weiter anheben, räumte Stanzl ein. Doch spätestens bei 5,5 Prozent sollte beim Leitzins das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

Nach einem schwächeren Start war es in New York vortags nach dem europäischen Handelsende ins Plus gegangen, vor allem für Technologiewerte. Auch in Asien prägten am Morgen die Gewinner den Trend. Aktuell stellten sich die Anleger ständig neue Fragen, mit selbstverständlich stets unterschiedlichen Antworten, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die abweichende Bewertung von Wirtschaftsdaten. Tags zuvor seien starke US-Einzelhandelsdaten im Januar letztlich als saisonaler Effekt abgehakt worden.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Markt gilt die Aufmerksamkeit der Anleger am Donnerstag zunächst Unternehmenszahlen. Der Flugzeugbauer Airbus übertraf mit seinen Jahreszahlen die Erwartungen, was die Aktien vorbörslich steigen ließ. Dagegen lägen die Ziele für 2023 wie schon befürchtet darunter, schrieb ein Händler. Airbus verschiebt den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion angesichts der Probleme in den Lieferketten weiter nach hinten.

Den Ausblick der Commerzbank im Rahmen endgültiger Jahreszahlen wertete ein Börsianer in einer ersten Einschätzung als zuversichtlich. Die Frankfurter wollen nach dem höchsten Gewinn seit mehr als zehn Jahren das Ergebnis 2023 weiter steigern. Vorbörslich legten die Aktien um bis zu knapp anderthalb Prozent zu.

Aus dem Nebenwerte-Index SDax berichtete der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr.

Der Indexnachbar Nordex gab indes eine Sachkapitalerhöhung bekannt. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien sei ausschließlich der spanische Großaktionär Acciona zugelassen, der derzeit knapp 41 Prozent des Grundkapitals am Windkraftanlagenbauer hält. Für die Nordex-Aktien ging es um fast zwei Prozent bergab.

Der Labordienstleister Synlab könnte derweil unter einer Abstufung leiden. Das Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung für die Aktie und schraubte das Kursziel deutlich nach unten. Experte James Vane-Tempest zeigte sich vom deutlich reduzierten Margenziel im Rahmen der jüngst berichteten Jahreszahlen negativ überrascht, da es schon mit den Resultaten für das dritte Quartal 2022 einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben habe.

Gewinne an der Wall Street

Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon am Vortag entwickelten sich die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte etwas besser als die Standardwerte an der Wall Street. Anleger taten sich weiter schwer damit, eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen.

Während der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34.128,05 Punkte stieg, es dabei aber erst in den Schlussminuten in die Gewinnzone schaffte, legte der marktbreite S&P 500 um 0,28 Prozent auf 4.147,60 Punkte zu. Der Nasdaq 100 dagegen schaffte es mit 0,77 Prozent auf 12.687,89 Zählern am deutlichsten ins Plus. Unter anderem hoben dort starke Zahlen des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb die Stimmung.

Gewinne an Asiens Börsen

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind kommt von der Wall Street, die im Handelsverlauf zunehmend erstarkt war. Starke US-Einzelhandelsdaten zum Januar, die die US-Notenbank Fed zu einem weiteren straffen geldpolitischen Kurs verleiten könnten, wurden letztlich als saisonaler Effekt abgehakt. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,7 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 1,5 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

Renten

Bund-Future 134,91 +0,05%

Devisen: Euro steigt wieder über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf genau 1,07 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer einen ganzen Schwung an US-Daten in den Blick nehmen. Am Nachmittag werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, Daten vom Immobilienmarkt und neue Preiszahlen von den Unternehmen veröffentlicht. Zudem wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve zu Wort melden.

Euro/USD 1,0703 +0,12%

USD/Yen 133,87 -0,18%

Euro/Yen 143,28 -0,06%

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,98 US-Dollar. Das waren 60 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 71 Cent auf 79,30 Dollar.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise am Morgen von dem schwächeren Dollar. Die Entwicklung vergünstigte den Rohstoff für Anleger aus Währungsgebieten außerhalb des Dollarraums, da Erdöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird. Wechselkursänderungen führen am Ölmarkt häufig zu Nachfrageeffekten.

Ansonsten bewegen sich die Ölpreise weiter in ihrer seit Jahresbeginn gültigen Spanne von etwa zehn Dollar. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Nach unten wirken das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China als Gegengewicht.

Brent 85,99 +0,61 USD

WTI 79,31 +0,72 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX