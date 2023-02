EQS-News: ARTS Asset Management GmbH: ARTS Asset Management als Fondsboutique des Jahres ausgezeichnet

Emittent / Herausgeber: ARTS Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

ARTS Asset Management als Fondsboutique des Jahres ausgezeichnet

ARTS Asset Management von Finanzen Verlag als Fondsboutique des Jahres 2023 ausgezeichnet

Drei Mal erste Plätze bei den €uro-FundAwards für mehrere ARTS-Fonds über unterschiedliche Laufzeiten

ARTS-Fonds überzeugen besonders bei langjähriger Performance

Wien, 16.02.2023. ARTS Asset Management („ARTS“) wird im Rahmen der Verleihung des Goldenen Bullen vom Finanzen Verlag als Fondsboutique des Jahres ausgezeichnet. Dabei geht ARTS aufgrund der besten Durchschnittsnote aller Produkte als Gewinner hervor.

Der Goldene Bulle wird dieses Jahr zum 29. Mal in 13 Kategorien verliehen und prämiert herausragende Leistungen in der jeweiligen Kategorie. Um in der Kategorie „Beste Fondsboutique“ bewertet zu werden, muss eine Gesellschaft 10 bis 30 Fonds für Privatanleger zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen haben. Der Finanzen Verlag ermittelt in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Mountain View und FondsConsult die Durchschnittsnote aller Produkte, die sogenannte €uro FondsNote. Die offizielle Preisverleihung findet Ende März in München statt.

Darüber hinaus belegten mehrere Fonds von ARTS bei den €uro-FundAwards 2023 Spitzenplätze. Insgesamt drei Fonds kamen dabei auf Platz eins. Herauszuheben ist dabei der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (DE000A0F5G98) der in der Kategorie Aktien + Rentendachfonds über die Laufzeit von 20 Jahren den ersten Platz belegte. Ebenfalls den ersten Platz über die Laufzeit von 20 Jahren belegte der DWS Concept ARTS Conservative (LU0093745825) in der Kategorie DF überwiegend Rentenfonds.

„Wir freuen uns besonders, dass wir gerade im Jahr unseres 20-jährigen Jubiläums als Fondsboutique des Jahres ausgezeichnet wurden und gleichzeitig unsere Fonds in der Königsklasse über 20 Jahre gleich zwei Mal den ersten Platz belegen konnten. Diese Preise unterstreichen den Erfolg unserer regelbasierten Anlagestrategie über einen sehr langen Zeitraum, der von den unterschiedlichsten Ereignissen bzw. Auf und Abs an den Börsen geprägt war und stehen für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau. Diese langfristigen Erfolge sind das, was Anleger suchen und an unserem aktiven aber systematischen Ansatz schätzen“, kommentiert Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management, die Auszeichnung.

Die Redaktionen von Euro, Euro am Sonntag und Börse-Online haben für den €uro-FundAward 2023 die besten Fonds in Deutschland zum Stichtag 31.12.2022 ermittelt.

1. Platz 20 Jahre C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI DF Aktien- + Rentenfonds 20 Jahre DWS Concept ARTS Conservative DF überwiegend Rentenfonds 3 Jahre C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible DF Aktien- + Rentenfonds 2. Platz 3 Jahre C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic DF Aktien- + Rentenfonds 3. Platz 20 Jahre DWS Concept ARTS Balanced DF Aktien- + Rentenfonds 10 Jahre DWS Concept ARTS Conservative DF überwiegend Rentenfonds



Über ARTS Asset Management

ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert. Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z. B. Angst oder Gier, getroffen. Investiert wird systematisch, nach technischen bzw. quantitativen Kriterien, in jene Branchen bzw. Sektoren, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS-Produktpalette umfasst mittlerweile 13 flexibel gemanagte Fonds und erhielt in den letzten Jahren in Summe mehr als 350 Awards und Auszeichnungen renommierter Adressen.

