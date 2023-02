Für Verbund ging der Preis heute nach oben

Für Verbund lief es heute gut.

Startend mit 78,85 € ging es heute um 1,35 € merkbar nach oben. Bei einem Schlusspreis von 79,75 € hatte die Aktie dann 1,72% gewonnen.

Der letzte Aktienkurs des Tages war dann auch der höchste, am Ende stand die Verbund-Aktie auf dem heutigen Höchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,64% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -14,52% abwärts.