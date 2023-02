GNW-Adhoc: Nach mehr als 80.000 Downloads in der ersten Staffel startet Alation die zweite Staffel von "Data Radicals"

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. (https://www.alation.com/), der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen (https://www.alation.com/solutions-overview/), hat die zweite Staffel seines Podcasts, ?Data Radicals (https://www.alation.com/podcast)", angekündigt. ?Data Radicals" wird von Satyen Sangani (https://www.linkedin.com/in/ssangani/), CEO und Mitbegründer von Alation, moderiert und ist eine Sendung für Geschäfts-, Daten- und Technologie- Enthusiasten, die Einzelpersonen und Organisationen in die Lage versetzen wollen, Daten auf wirkungsvolle Weise zu nutzen. Die zweite Staffel beginnt heute mit dem Gast Tim Harford (https://www.linkedin.com/in/tim- harford/?originalSubdomain=uk), dem weltbekannten Verhaltensökonomen, Rundfunksprecher und Autor der preisgekrönten Financial Times-Kolumne ?The Undercover Economist". Data Radicals ist sowohl online (https://www.alation.com/podcast/) als auch auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/data-radicals/id1604676234), Spotify (https://open.spotify.com/show/6vsbIrg9nvQZB9nsD58k3P?si=76b09b29419e46b6) und überall dort verfügbar, wo Podcasts abgerufen werden können. In ?Data Radicals" dreht sich alles um mutige und ungefilterte Geschichten von Pionieren, Veteranen und Akademikern, die die Macht der Daten nutzen, um die dringendsten Herausforderungen der Welt zu lösen. In den Episoden wird untersucht, wie Datenverantwortliche Technologie einsetzen, um mit Daten Geschichten zu erzählen, Entscheidungen zu treffen und Innovationen zu fördern. Der Podcast richtet aber sich nicht nur an Datenverantwortliche, sondern auch an Menschen, die einfach nur neugierig auf die Auswirkungen von Daten auf die heutige Gesellschaft sind. Herr Sangani und seine Gäste vermitteln den Zuhörern ein tieferes Verständnis dafür, wie Daten genutzt werden können, um Herausforderungen anzugehen und anders zu denken. ?'Data Radicals' hat in der ersten Staffel mehr als 80.000 Downloads generiert, was für die wachsende Zahl von Menschen spricht, die ihre Karriere auf Daten aufbauen", so Satyen Sangani, Moderator von ?Data Radicals". ?Diesen Erfolg verdanken wir unseren begeisterten und brillanten Gästen. Jeder von ihnen hat der Welt der Daten und darüber hinaus einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt; sie bieten einzigartige Perspektiven und Ratschläge, die die Zuhörer in ihre Karrieren mitnehmen. Ich freue mich darauf, eine zweite Staffel zu starten und weiterhin zu erfahren, wie die Führungskräfte von heute Daten und wissenschaftliches Denken nutzen, um Innovationen zu schaffen, Risiken zu verringern und den Umsatz zu steigern." Zu den kommenden Gästen der zweiten Staffel gehören: * Tim Harford (https://www.linkedin.com/in/tim-harford/?originalSubdomain=uk), Wirtschaftswissenschaftler, Journalist und Rundfunksprecher sowie Autor des Millionenbestsellers ?The Undercover Economist", gibt Tipps, wie man Neugierde weckt und das Publikum zum Handeln motiviert. * Paul Leonardi (https://www.linkedin.com/in/paul-leonardi-45b67321/), Lehrstuhlinhaber für Technologiemanagement an der Universität von Kalifornien, Santa Barbara (USA), geht der Frage nach, wie Führungskräfte die Auswahl von Technologien unter Berücksichtigung der menschlichen Nutzung angehen sollten. * Ben Taylor (https://www.linkedin.com/in/bentaylordata/), Chief AI Strategist bei Dataiku und ehemaliger Chief AI Strategist und Evangelist bei DataRobot, spricht über den geschäftlichen Nutzen von KI und die Macht der Authentizität beim Erzählen einer Geschichte. * Wendy Batchelder (https://www.linkedin.com/in/wendybatchelder/), SVP of Global Data Governance & Chief Data Officer of Trust bei Salesforce, erörtert den Wert der Dezentralisierung im modernen Datenstapel. * Dr. Jonathan Reichental (https://www.amazon.com/s?k=jonathan+reichental&crid=2U4YPEAHFGXGL&sprefix=j onathan+reichental,aps,158&ref=nb_sb_noss_1), Autor von Data Governance for Dummies, erörtert, wie Data Governance Innovation und Wachstum fördern kann. * Dave Kellogg (https://www.linkedin.com/in/kelloggdave/), Executive in Residence bei Balderton Capital, Leiter seiner eigenen Beratungsfirma und Autor des Kellblog (https://kellblog.com/), erörtert, was das Streben nach Datenkultur und Datenintelligenz für moderne Unternehmen bedeutet. Nach der heutigen Premiere der zweiten Staffel wird die nächste Folge von Data Radicals am 1. März 2023 veröffentlicht. Wenn Sie daran interessiert sind, Gast bei ?Data Radicals" zu sein, oder jemanden kennen, der das sein sollte, senden Sie eine E-Mail an das Team unter dataradicals@alation.com (mailto:dataradicals@alation.com). ?Data Radicals" wird von Alation in Zusammenarbeit mit Caspian Studios produziert. Weitere Informationen: * Abonnieren Sie ?Data Radicals" auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/data-radicals/id1604676234), Spotify (https://open.spotify.com/show/6vsbIrg9nvQZB9nsD58k3P?si=76b09b29419e46b6) und überall, wo Podcasts verfügbar sind * Lesen Sie den Blog, Herausragende Einblicke aus Staffel 1 von Data Radicals (https://www.alation.com/blog/standout-insights-season-1-data-radicals/), von Anthony Zumpano * Hören Sie sich alle ?Data Radicals"-Folgen (https://www.alation.com/podcast) an, die Sie verpasst haben. * Folgen Sie Herrn Sangani auf Twitter (https://twitter.com/satyx). * Folgen Sie Alation auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/alation/), Twitter (https://twitter.com/alation) und YouTube (https://www.youtube.com/Alation). Über Alation Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge (https://www.alation.com/blog/what-is-a- data-catalog/). Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces(TM) for Women und Best Workplaces(TM) in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com (https://www.alation.com/).