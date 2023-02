Goldpreis weiter unter 1.900 Dollar – US-Inflation im Blick

Der Gold verliert auch zu Monatsmitte weiter an Wert. Seit Anfang Februar hat der Kurs mittlerweile fünf Prozent eingebüßt. Vor allem Fragezeichen über die zukünftige US-Geldpolitik sorgten zuletzt für Unbehagen. Die Hoffnungen schwinden, dass der geldpolitische Druck in absehbarer Zeit nachlassen könnte.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Mittag laut IG-Indikation rund 1.835 Dollar und damit rund 0,10 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

US-Wirtschaft zeigt weiterhin Anzeichen der Stärke – Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen verprellt Anleger

Die Ergebnisse der jüngsten US-Inflationsdaten haben Anleger offensichtlich noch nicht erfolgreich abschütteln können. Erst vor zwei Tagen löste die Veröffentlichung in Anlegerkreisen gemischte Gefühle aus, nachdem der Preisdruck im Januar weniger stark nachgelassen hatte als erhofft. Mit 6,4 Prozent notierten die Verbraucherpreise zwar unter dem Vormonatswert von 6,5 Prozent, allerdings deutlich über den Erwartungen (6,2 Prozent).

Robuste Einzelhandelsumsätze für den Januar vom Mittwoch zeigten, dass die US-Wirtschaft offensichtlich weniger ins Straucheln gerät als im Vorfeld gedacht. In diesem Kontext wächst die Besorgnis, dass die Fed die Zinsen angesichts einer soliden US-Wirtschaft doch länger hochhalten könnte.

Die Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen kann tendenziell zulasten des Goldpreises gehen und zinstragenden Werten wie etwa US-Staatspapieren in die Karten spielen.