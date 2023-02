Infineon erhält grünes Licht für neue Fabrik in Dresden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Für den Halbleiterhersteller Infineon ist der Weg für den Bau einer neuen Fabrik in Dresden frei.

Vorstand und Aufsichtsrat hätten grünes Licht für das Projekt gegeben, das Wirtschaftsministerium habe die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn erteilt, erklärte Infineon am Donnerstag. Damit könnten die Arbeiten an der Anlage beginnen. Infineon investiere insgesamt rund fünf Milliarden Euro in das Werk, damit handle es sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Rund eine Milliarde Euro davon solle aus öffentlicher Förderung stammen.

In dem Werk sollen Leistungshalbleiter gefertigt werden, die Produktion solle 2026 den Betrieb aufnehmen. Insgesamt entstünden rund 1000 Arbeitsplätze. Bei voller Auslastung könne Infineon jährlich Umsätze in Höhe des Investitionsvolumens erwirtschaften. Infineon hatte die Investition im November angekündigt.

(Bericht von Christina Amann; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)