IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Noon Dalton gewinnt Timm Kellermann für deutsche Geschäftsentwicklung

Noon Dalton gewinnt Timm Kellermann für deutsche Geschäftsentwicklung

FRANKFURT, GERMANY / ACCESSWIRE / February 16, 2023 / Noon Dalton expandiert in Europa und erweitert seine Führungsmannschaft um Timm Kellermann. Als Partner wird er die Geschäftsentwicklung im Markt Deutschland verantworten. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Automotive, verarbeitender Industrie und IT kennt er die Herausforderungen und Bedarfe in vielen Unternehmen aus erster Hand und leistet mit diesem Verständnis einen wesentlichen Beitrag zur kundenorientierten Anpassung des Leistungsangebotes für die Region.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft startete er 1995 direkt in der Automobilindustrie und fokussierte sich bereits früh auf Prozessoptimierung, Produktivitätssteigerungen und die kontinuierliche Verbesserung von Organisationen. In der Konzeption und Umsetzung von großen, internationalen Veränderungsinitiativen in Entwicklung, Vertrieb, Service und IT lernte er systematisch die Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit in großen, verteilten Teams kennen.

Dieses Wissen brachte Timm Kellermann in sehr unterschiedliche Projekte mit Maschinen- und Anlagenbauern, Zulieferern und innovativen Startups ein. Die richtige Balance zwischen Automatisierung und menschlich flexibler Arbeit zu finden, war hierbei oft eine Aufgabenstellung, welche branchenübergreifend den entscheiden Erfolgsfaktor darstellte.

Diese Expertise bringt er nun in die Geschäftsentwicklung bei Noon Dalton ein. Als Business Process Outsourcing Unternehmen unterstützt Noon Dalton stark wachsende Unternehmen und solche, die systematisch ihre Produktivität im globalen Wettbewerb steigern wollen. Für internationale Kunden passiert dies vornehmlich aus den etablierten Dienstleistungszentren in Indien und auf den Philippinen.

Für den deutschsprachigen Raum hat Noon Dalton ein besonderes Wertversprechen: über die Niederlassung im Kosovo werden Kunden von hoch motivierten, deutschsprechenden Mitarbeiter:innen unterstützt. Durch die günstige Lage in gleicher Zeitzone und das umfangreiche kulturelle Verständnis berichten die etablierten deutschen Kunden von einem deutlich einfacheren und erfolgreicheren Aufbau dieses Near-Shorings, gegenüber klassischen Off-Shoring Lösungen. In dem unter Arbeitskräftemangel leidenden Job-Markt Zentraleuropas könnte allerdings der größte Nutzen für die bisherigen Kunden in der schnellen Verfügbarkeit der Ressourcen liegen: bereits 4-6 Wochen nach Bedarfsmeldung fangen die Noon Dalton Expert:innen ihre Arbeit im Namen der auftraggebenden Kundenorganisation an: Von Kunden Hotline über First Level technischer Support, Auftragsbearbeitung, Buchhaltung, Controlling bis hin zu IT-Entwicklungsdienstleistungen und IT-Betrieb ist das angebotenen Dienstleistungsspektrum beides: kostenattraktiv und umfangreich anpassbar.

Gegründet 2009 von Jehan Noon und Edward Dalton ist Noon Dalton im angelsächsischen Raum bereits eine etablierte Marke mit maximaler Kundenorientierung im Business Process Outsourcing Geschäft (BPO). Mit Niederlassungen in London, New York, Denver, Miami, Cebu, Udaipur, Kosovo und jetzt Deutschland bestätigt das Unternehmen seinen Wachstumskurs und seine Entschlossenheit, dort zu sein, wo Kunden sie brauchen.

Für Anfragen kontaktieren sie bitte timm@noondalton.com / +491721980349

Noon Dalton

