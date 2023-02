Omv kratzt am Zwölf-Monats-Hoch

Für Omv lief es heute gut. Zum Eröffnungspreis von 46,43 € konnte Omv heute erfreuliche 0,57% zulegen, um bei 46,20 € zu schließen. Auf dem Tageshoch hätte man auch 46,77 € für die Aktie bekommen können. Die Freude bei Omv über den Gewinn an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-2,26%) in Grenzen halten. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Omv-Aktie um dramatische -18,80% abwärts.