OTS: Amazon.de / Amazon finanziert die weltweit erste gewerbliche Algenfarm ...

Amazon finanziert die weltweit erste gewerbliche Algenfarm zwischen Offshore-Windparks Amsterdam, Niederlande (ots) - - Algen bieten großes Potenzial zur Bekämpfung des Klimawandels - indem sie CO2 binden und die Biodiversität verbessern - Algenfarmen zwischen Offshore-Windparks verwenden bisher ungenutzte Flächen für die Bindung von CO2 - Die Algenzucht in Europa könnte bis 2040 potenziell Millionen Tonnen an CO2 pro Jahr reduzieren - Algen lassen sich auch zur Herstellung von Verpackungen, Lebensmitteln und Kleidung einsetzen Amazon hat heute verkündet, die weltweit erste gewerbliche Algenfarm zwischen Offshore-Windparks zu finanzieren. Das Projekt namens "North Sea Farm 1" wird in einem Windpark vor der niederländischen Küste angesiedelt sein - mit dem Ziel, die Algenzucht zu verbessern sowie das Potenzial von Algen zur Bindung von CO2 zu erforschen. Durch Nutzung der Fläche zwischen Windparks trägt das Projekt dazu bei, die Algenzucht in der bereits stark genutzten Nordsee voranzutreiben. Würde die Algenzucht auf alle Flächen zwischen Windparks in der Nordsee ausgeweitet werden - voraussichtlich eine Fläche von 1 Million Hektar bis 2040 - könnten potenziell mehrere Millionen Tonnen CO2 im Jahr gebunden werden. Das Projekt wird von einem Konsortium aus Wissenschaftler:innen und Partnern aus der Algenindustrie unter Leitung der Non-Profit Organisation North Sea Farmers (NSF) durchgeführt und soll bis Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Das Konsortium strebt an, dass North Sea Farm 1 als Vorbild für die Offshore-Algenzucht auf der ganzen Welt dienen soll. Amazon stellt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, um die erste Algenzuchtfarm dieser Art zu errichten und so die Forschung zur CO2-Reduzierung durch Algenanbau für ein Jahr zu unterstützen. Die Finanzmittel stammen aus dem 100 Millionen US-Dollar schweren Right Now Climate Fund (https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-climate-pledge-fund) . Mit dem Fonds hat sich Amazon zur Unterstützung naturbasierter Lösungen verpflichtet. Diese Verpflichtung ist unabhängig von den Bemühungen von Amazon, das eigene Unternehmen zu dekarbonisieren. Über diesen Fonds hat Amazon 20 Millionen Euro für Projekte in ganz Europa bereitgestellt, um die biologische Vielfalt zu fördern und die Natur in den Gegenden, in denen Amazon tätig ist, zu erhalten, wiederherzustellen und zu verbessern. Die weltweit erste gewerbliche Algenfarm, die zwischen Offshore-Windkraftanlagen gebaut wird North Sea Farm 1 soll einen Innovationsschub für die Offshore-Algenzucht auslösen. Dank Amazon werden die erforderlichen Investitionen bereitgestellt, um die Innovationsphase in Gang zu setzen und eine 10 Hektar große Algenfarm zu bauen. Sie soll im ersten Betriebsjahr mindestens 6.000 Kilogramm frischen Seetang produzieren. Die Investition unterstützt North Sea Farmers auch dabei, die Produktion der Farm zu analysieren und zu verbessern. Gleichzeitig untersuchen Wissenschaftler:innen das Potenzial von Algenfarmen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Darüber hinaus werden die Forscher:innen die Auswirkungen einer groß angelegten Algenzucht modellieren. Die Forschungserkenntnisse sollen dazu beitragen, die weitere Skalierung der Branche zu unterstützen. North Sea Farm 1 und ähnliche Anlagen tragen darüber hinaus dazu bei, durch den Anbau und die Produktion von algenbasierten Produkten neue Arbeitsplätze zu schaffen. "Algen könnten bei der Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre eine Schlüsselrolle einnehmen. Trotzdem werden sie derzeit in Europa noch in relativ geringem Umfang angebaut", sagt Zak Watts, Director EU Sustainability bei Amazon. "Wir freuen uns über die Finanzierung dieses Projekt mehr über die Möglichkeiten der Algenzucht bei der Bekämpfung des Klimawandels zu erfahren." Die Entwicklung der Algenzucht in der Nordsee North Sea Farmers (NSF) setzt sich seit 2014 für die Seetang-anbauende Branche in Europa ein. Die gemeinnützige Organisation übernimmt die Leitung des Projekts und arbeitet mit einem Konsortium von Organisationen aus ganz Europa zusammen, die an der gesamten Lieferkette der Algenproduktion beteiligt sind. Dazu gehören die Forschungseinrichtungen Plymouth Marine Laboratory, Deltares und Silvestrum Climate Associates, der Hersteller von Algenextrakten Algaia und das Wasserbau-Unternehmen Van Oord. Eef Brouwers, Manager of Farming and Technology bei NSF, erklärt: "Potenziell könnten bis zu 85.000 Arbeitsplätze im europäischen Algensektor geschaffen werden, wenn North Sea Farm 1 in der gesamten Nordsee nachgebaut und der Platz zwischen den Windparks umgewidmet wird. Diese Arbeitsplätze würden vom Anbau, bis hin zur Produktion und im Verkauf von Produkten auf Algenbasis entstehen." Amazon ist zudem ein führendes Mitglied der LEAF Coalition, einer neuen globalen, öffentlich-privaten Initiative, die mindestens 1 Milliarde US-Dollar zum Schutz der tropischen Regenwälder der Welt einsammeln will. Über den Climate Pledge Amazon ist Mitbegründer und Erstunterzeichner des Climate Pledge, einer Verpflichtung, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Dazu arbeiten mehr als 400 Unterzeichner aus 55 Sektoren und 35 Ländern gemeinsam an Initiativen zum Schutz der Natur und investieren in Dekarbonisierungstechnologien. Über den Right Now Climate Fund von Amazon Im September 2021 kündigte Amazon an, Projekte in ganz Europa mit 20 Millionen Euro aus seinem 100 Millionen Dollar schweren Right Now Climate Fund zu unterstützen. Die Investitionen unterstützen naturbasierte Projekte, die ökologische Vorteile wie Klimaschutz und Wiederherstellung der Biodiversität sowie soziale Vorteile durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und besseren Zugang zur Natur bieten. Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsbemühungen von Amazon. Über North Sea Farmers North Sea Farmers (NSF) ist eine unabhängige und gemeinnützige Organisation für die europäische Algenzuchtindustrie. In der NSF haben sich über hundert Unternehmen, wegweisende Start-ups, Forschungsinstitute, NGOs und anderen Interessengruppen zusammengeschlossen. NSF hofft durch die Unterstützung der Mitglieder bei der Umsetzung ihrer Algenzuchtprojekte etwas zum Aufbau eines innovativen und florierenden Sektors in Europa beizutragen. Die NSF ist in der gesamten Wertschöpfungskette der Meeresalgen tätig und erleichtert den Wissensaustausch über nachhaltigen Meeresalgenanbau, -produktion, -vermarktung, -bildung, -politik und -forschung und fördert gemeinsame Innovationsprojekte. Die Aktivitäten von NSF konzentrieren sich hauptsächlich auf die Nordsee, sind aber nicht auf sie beschränkt. 