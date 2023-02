Palantir Technologies - Antizyklische Chance?

Nach dem Börsengang und einem ersten Hype – inklusive des bisherigen Allzeithochs vom Januar 2021 bei 45 USD – befindet sich die Palantir-Aktie seither im Baissemodus. Vor diesem Hintergrund handelt es sich um eine antizyklische Tradinggelegenheit, aber um eine mit Charme. Das liegt insbesondere an der jüngsten Stabilisierung und dem Spurt über die Widerstandszone aus dem Tief vom Oktober 2020 und dem Hoch vom November 2021 bei 8,90/9,06 USD. Die mögliche Gezeitenwende wird von verschiedenen Indikatoren bestätigt. So weisen beispielsweise RSI und MACD positive Divergenzen auf, indem die letzten Verlaufstiefs nicht mehr durch die entsprechenden Indikatorenpendants bestätigt wurden. Im Verlauf des Oszillators liegt zudem eine Bodenbildung vor. Charttechnisch steckt der Abwärtstrend der letzten beiden Jahre (akt. bei 11,70 USD) das nächste Anlaufziel ab, welches zudem bestens mit dem Hoch vom Sommer 2022 (11,62 USD) harmoniert. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 8,23/7,78 USD an, denn ein Schließen dieser Kurslücke würde die aktuellen Trendwendeambitionen des Technologietitels negieren.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

