Portal: Nachfrage nach Mietwagen wegen Warnstreiks stark gestiegen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Warnstreik an deutschen Flughäfen lässt dem Vergleichsportal Check24 zufolge die Nachfrage nach Mietwagen rapide steigen. "In ganz Deutschland wurden etwa 55 Prozent mehr Leihwagen für Freitag gebucht als in der Vorwoche", sagte Geschäftsführer Andreas Schiffelholz am Donnerstag in München. In München sei die Nachfrage um die Hälfte gestiegen, in Frankfurt am Main um 75 Prozent. In Leipzig, Düsseldorf und Nürnberg habe sich das Buchungsvolumen mehr als verdoppelt. "Für eine Abholung in Stuttgart haben sich die Buchungszahlen sogar verdreieinhalbfacht."

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn und bestreikt am Freitag sieben deutsche Flughäfen. Nach Schätzung des Flughafenverbandes ADV fallen die Flüge von rund 300 000 Passagieren aus./rol/DP/jha