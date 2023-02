Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Berlinale

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Berlinale:

"Am heutigen Donnerstag beginnen die 73. Berliner Filmfestspiele. Für elf Tage ist die Stadt dann wieder im Ausnahmezustand. Nun muss nur noch das Publikum zurückkommen. Und dann muss sich auch die Stadt noch freuen auf "ihr" Festival. Auch das scheint nicht mehr ganz so sicher. Der Friedrichstadt-Palast, wo sonst die Berlinale-Special-Premieren stattfinden, renoviert dieses Jahr just zur Festivalzeit. Hat das Haus keine Lust mehr auf die Berlinale? Das Festival hat sich deshalb auf die halbe Stadt verteilt. Aber die U2 pendelt noch immer, und auch der S-Bahn-Tunnel ist nicht ganz rechtzeitig zum Festivalstart wieder offen. Das wird eine Berlinale der langen Wege. Schade, dass die Stadt sich nicht auf das Festival eingestellt hat. Aber irgendwie auch wieder typisch Berlin."/yyzz/DP/he