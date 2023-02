Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Pistorius/Nato

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Pistorius/Nato:

Wenn Scholz mit der Entscheidung für Pistorius auch den Eindruck eines deutschen Zauderns aus der Wahrnehmung der Nato-Partner entfernen wollte, so wird Pistorius dem jedenfalls nachhaltig gerecht. Statt weitere Monate auf die Schweiz einzuwirken, endlich die Gepard-Munition freizugeben, lässt Pistorius dann halt die Produktionsbänder in Deutschland anlaufen. Statt die Balten über die zusätzliche Nato-Stärkung hinzuhalten, verabredet er konkrete Klärungstreffen. Und die Zusammenkunft in Brüssel nutzt er auch, um die offenen Fragen bei der Panzerlieferung zu beantworten./yyzz/DP/jha