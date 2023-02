Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment beendet den heutigen Tag in der Nähe des Zwölf-Monats-Hochs

Der heutige Donnerstag war ein guter Bösentag für die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie.

Mit einem Eröffungskurs von 70,50 € startend, ging es heute für die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie um 1,40 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Kursgewinn von 1,99%.

Auch wenn es heute im Gegensatz zu Mittwoch nach oben ging, konnte der Kurs heute nicht aus der gestrigen Handelsspanne ausbrechen.

Aber so gut lief es heute nicht immer, zeitweise notierte der Stückpreis bei 70,30 €. Die Freude bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment über das Plus an diesem Donnerstag dürfte sich nach dem Minus des Vortages (-1,82%) in Grenzen halten. Damit liegt der heutige Tagesendkurs nah am Höchstkurs der letzten zwölf Monate von 72,10 € von vorgestern.