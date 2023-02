Schwellenländer kommen in Fahrt!

Seit Mitte Oktober 2022 legten die Aktienmärkte rund um den Globus mehrheitlich kräftig zu und erreichten teilweise sogar den Stand von Anfang 2022. Die Schwellenländer hinken zwar noch etwas hinterher. Dennoch konnte beispielsweise auch der onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Fund seit dem jüngsten Tief im Oktober 2022 bereits Boden gutmachen. Der Fonds fokusiert sich auf Aktieninvestments in Schwellenländer. Maßgeblichen Anteil an der Kurserholung seit Jahresbeginn hatten die Aktien von Alibaba, Taiwan Semiconductor und Tencent, die in den ersten sechs Wochen des Jahres jeweils zweistellig zulegten.

Weltweit zu Hause

Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fonds investiert in Aktien aus Schwellenländern. Zu den größten Positionen zählen Wertpapiere aus China, Südkorea und Taiwan, die aktuell über 65 Prozent des Portfolios vereinen. Der Fonds orientiert sich am MSCI Emerging Markets Index. Die Strategie ermöglicht Anleger:innen den Zugang zu einigen der am schnellsten wachsenden, dynamischsten Volkswirtschaften der Welt, die das Potenzial haben, hohe Renditen zu erzielen. Mittels einer breiten regionalen und branchenspezifischen Diversifizierung soll das Anlagerisiko diversifiziert werden.

„Die Gesamtmarktbewertungen erscheinen im Vergleich zu historischen Niveaus niedrig. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von einer Vielzahl von Titeln beträgt gerade mal 10 und die Dividendenrendite zahlreicher Blue Chips liegt bei über 5 Prozent“, erklärt Ulf Blaurock, Mitarbeiter bei J.P. Morgan Asset Management. Im Hinblick auf Länder und Branchen gelte es gezielt zu selektieren: „So ist Taiwan derzeit höher gewichtet als beispielsweise Korea. Unsere bevorzugten Sektoren sind aktuell vor allem nicht-zyklische Konsumtitel, aber auch Finanzwerte und Unternehmen der Informationstechnologie. Rohstoffwerte haben wir dagegen untergewichtet“, sagt Blaurock. Aktien aus den Bereichen IT/Telekommunikation stellen aktuell rund 30 Prozent des NAV* des Fonds (Stand: 31.01.2023). Konsumgüter und Finanzwerte steuern aktuell jeweils rund 22 Prozent zum NAV* des Fonds bei (Stand: 31.01.2023). Zu den größten Einzelpositionen zählen dabei Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor und Tencent. Samsung Electronics meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr zwar einen deutlichen Gewinnanstieg. Der Umsatz legte jedoch nur einstellig zu und im Schlussquartal lag der Erlös sogar unter dem Vorjahresquartal. Taiwan Semiconductor profitierte von der zuletzt besseren Stimmung im Halbleitersektor. Der Konzern denkt aktuell darüber nach das erste Werk in Europa zu bauen.

Die Schwellenländer wurden 2022 nicht zuletzt von der Eskalation des politischen Risikos hart getroffen. „Das Quasi-Ende der Lockdown-Politik im Dezember und weitere schrittweise Lockerungen sollten Treibstoff für eine starke Erholung der chinesischen Nachfrage liefern, sobald die Infektionswelle überwunden ist. Das wäre nicht nur für China, sondern auch für alle wichtigen Handelspartner in der Region von Vorteil“, stellt Blaurock fest. Die Finanzmärkte zeigten zuletzt zwar eine deutliche Erholung. Dennoch sind Rezessions- und Zinsängste längst nicht abgeschüttelt. Das Börsenjahr 2023 dürfte somit weiterhin teils deutliche Schwankungen für die Investoren bereithalten. Kurskorrekturen an den Finanzmärkten werden somit auch am onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fonds Spuren hinterlassen und könnten entsprechend zu Wertverlusten führen.

Zu onemarkets Fund

Mit der Einführung von onemarkets Fund beginnt für UniCredit und unsere Kund:innen eine neue Ära: Wir erweitern unser Investmentangebot. Mit onemarkets Funds offerieren wir unseren Kund:innen aktiv gemanagte Fonds, die von externen oder internen Partnern verwaltet werden

onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund erweitern wir nun das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds wie zum Beispiel Aktien- und Multi-Asset-Fonds. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS**-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

Das Konzept unserer neuen Fonds-Plattform ermöglicht es, die Asset-Allokation einer erfahrenen und marktkundigen Portfoliomanager:in zu überlassen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen stets erstklassige Investmentprodukte anzubieten. Die UniCredit entwickelt eigene Anlagestrategien, konzeptioniert in Zusammenarbeit mit renommierten Fondsgesellschaften die Fonds und überwacht deren Wertentwicklungen sowie das Risiko-Ertrags-Profil.

*NAV = Net Asset Value (dt: Nettoinventarwert); ** Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN NAV/Emissionspreis Bemerkung onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Fonds A3DRHJ 105,19 EUR Managementgebühr: 1,65 % p.a. onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Step-Invest Zertifikat HVB7JA*** 1.030,00 EUR –

***Zeichnungsfrist bis 30.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.02.2023; 09:00 Uhr;

DIES IST EINE MARKETINGMITTEILUNG. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und die Basisinformationsblätter der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter https://www.structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende.

Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

