US-Präsident Biden empfängt Scholz am 3. März im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden empfängt am 3. März Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Weißen Haus. Das kündigte die US-Regierungszentrale am Donnerstag in Washington an. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stünden die Bemühungen zur Unterstützung Kiews im Vordergrund des Treffens, hieß es. Auch andere Sicherheitsfragen sollten auf den Tisch kommen wie der Umgang mit China. Für Scholz ist dies der zweite Besuch im Weißen Haus seit Beginn seiner Amtszeit./jac/DP/jha