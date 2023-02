Voestalpine schließt auf Zwölf-Monats-Hoch

Die Voestalpine-Aktie lieferte heute ein solides Tagesergebnis.

Zwischen dem Eröffnungspreis von 33,74 € und dem Schlusspreis von 34,32 € lag für die Voestalpine-Aktie heute ein merkliches Plus von 2,14%. Halten war heute die richtige Strategie, die Aktie verabschiedete sich heute auf ihrem Höchstkurs.

Offenbar etabliert sich bei Voestalpine ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,20% an.

Der Kursgewinn von heute trägt zu dem 12-Monats-Plus von 8,06% bei.