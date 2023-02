Wienerberger mit 0,85% im Plus

Wienerberger kennt nur eine Richtung: Nach oben. Inzwischen summiert sich der Zugewinn seit dem Start der Positivserie vor vier Tagen auf 3,49%. Gibt es für Wienerberger gar kein Halten mehr?

Mit einem Eröffungskurs von 28,32 € startend, ging es heute für die Wienerberger-Aktie um 0,24 € nach oben. Insgesamt entsprach dies einem Kursanstieg von 0,85%.

Im Laufe des Tages lag der Stückpreis noch etwas höher, der Höchststand wurde bei 28,50 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei Wienerberger ein ordentlicher Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,29% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Wienerberger-Aktie um dramatische -10,11% abwärts.