Zumtobel Group-Anleger ärgern sich: -1,10% am Donnerstag

Heute lief es nicht so gut für die Zumtobel Group-Aktie. Zwischen dem Preis bei Börseneröffnung von 7,37 € und dem Schlusspreis von 7,22 € rutschte der Aktienpreis um -18,38% ab, einen absoluten merklichen Verlust von -0,08 €. Auch heute mussten Zumtobel Group-Anleger sich also mit einem Verlust zu Börsenschluss arrangieren. Die heutige ernüchternde Kursentwicklung schmerzt umso mehr, als die Aktie in den letzten 12 Monaten einbrach und heute mit einem 12-Monats-VErlust von -14,35% schließt.