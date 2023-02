ADOBE - Auf diese Marke gilt es zu achten

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 365,160 $ (Nasdaq)

Die Abobe-Aktie fand im September 2022 nach einem starken Abverkauf bei 274,73 USD ein Tief. Diesem näherte sich der Wert noch zweimal an. Am 04. November startete eine Aufwärtsbewegung, welche die Aktie zunächst auf ein Hoch bei 355,67 USD und später auf 402,49 USD führte.

Seit diesem Hoch vom 02. Februar kommt es zu Gewinnmitnahmen. Bisher lassen sich diese in einer bullischen Flagge eingrenzen. Der Wert fiel gestern auf ein neues Tief innerhalb dieser Flagge ab. Damit nähert er sich dem wichtigen Unterstützungsbereich um 355,67 USD an.

Kaufwelle möglich

Im Bereich um 355,67 USD steht eine wichtige Entscheidung in der Adobe-Aktie an. Dort könnte eine neue Kaufwelle in Richtung 402,49 und 416,06-420,78 USD starten.

Fällt die Aktie allerdings stabil unter diese Marke ab, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 302,20 USD zu rechnen.

Fazit: Bei 355,67 USD bietet sich die Chance für einen CRV-Trade mit allen Chancen und Risiken, die solche Trades grundsätzlich haben.

