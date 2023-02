DAX® - Starker Jahresauftakt: Ein gutes Omen!?!

Zum Zeitpunkt der Erstellung unseres technischen Jahresausblicks stellte unsere konstruktive Einschätzung der Aktienmärkte eine absolute Minderheitsmeinung dar. Der freundliche, überaus konstruktive Jahresstart schaffte in der Zwischenzeit allerdings eine gewisse Akzeptanz für unsere antizyklisch „bullishe“ Kursprognose 2023. Die große Frage ist nun aber, ob der starke Jahresauftakt ein gutes Omen für das Gesamtjahr ist. Bei der Beantwortung dieser Frage begeben wir uns auf eine statistische Spurensuche der positiven Weichenstellungen, welche im bisherigen Jahresverlauf bereits vorgenommen wurden. Insgesamt bot der DAX® bisher viel Grund zur Freude. Der Katapultstart 2023 sorgte für ein Kursplus von 4,9 % in den ersten 5 Handelstagen. Für ein erstes Zwischenfazit ist es nie zu früh. Schließlich billigt eine alte Tradingweisheit der Kursentwicklung der ersten fünf Handelstage Signalcharakter für die Wertentwicklung der kommenden 12 Monate zu. Vereinfacht ausgedrückt: „So wie die ersten Handelstage, so auch das Gesamtjahr!“ In 24 von 35 Jahren hat der sog. „5-Tages-Indikator“ die weitere Kursrichtung der deutschen Standardwerte korrekt angezeigt. Eine Trefferquote von 69 % seit 1988 ist für ein derart rudimentäres Orakel kein schlechter Wert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.