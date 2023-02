Ein Dutzend statt über 1000 Flüge am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verdi-Warnstreik hat den Flugverkehr am größten deutschen Flughafen in Frankfurt nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. "Im Plan stehen für heute zwölf Flugbewegungen", sagte am Freitagmittag ein Sprecher des Betreibers Fraport . Es handele sich ausschließlich um Hilfs- und Notfallflüge, die über eine Sondervereinbarung mit Verdi abgefertigt wurden. Darunter waren auch zwei Hilfsflüge der Lufthansa Cargo ins türkische Erdbebengebiet. Geplant waren ursprünglich 1005 Flugbewegungen mit rund 137 000 Passagieren.

An der Demonstration für die Tarifziele der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich vor den Flughafentoren rund 3000 Menschen. Wegen der frühzeitigen Warnungen waren nur ganz wenige Passagiere zum Flughafen gekommen. Der Warnstreik sollte um Mitternacht enden. Wegen des Nachtflugverbots beginnt der Flugbetrieb dann am Samstag um 05.00 Uhr./ceb/DP/jha