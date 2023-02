Fabasoft schließt nahe Zwölf-Monats-Hoch

Die Fabasoft-Aktie verabschiedete sich heute mit einem überschaubaren Tagesergebnis.

Nicht viel, aber immerhin: 0,10 € machte die Fabasoft-Aktie heute zu ihrem Eröffngskurs von 21,60 € gut. Der Tagesschlusskurs von 21,60 € bedeutete einen überschaubaren Gewinn von 0,47%.

Der letzte Kurs des Tages war dann auch der höchste, am Ende stand die Fabasoft-Aktie auf dem heutigen Höchstkurs. Auch dieser Freitag brachte also - wie bereits der Vortag mit seinem Plus von -0,46% - eine geringe Kurssteigerung mit sich. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Fabasoft-Aktie um dramatische -32,50% abwärts.