Mercedes kauft eigene Aktien zurück und schüttet mehr Dividende aus

Der deutsche Automobilkonzern Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000) will die Dividende von 5,00 Euro auf 5,20 Euro je Aktie erhöhen, wie am Freitag berichtet wurde. Auf dem aktuellen Kursniveau von 73,90 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite damit 7,04 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 3. Mai 2023 statt.

Das Unternehmen hat bereits am Donnerstagabend angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse zurückzukaufen. Die zurückgekauften Aktien werden anschließend eingezogen. Das Programm soll im März 2023 starten.

Der DAX-Konzern präsentierte am Freitag seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022. Der Umsatz der Mercedes-Benz Group lag bei 150,00 Mrd. Euro, ein Zuwachs um 12 Prozent im Vergleich zu 2021 (133,9 Mrd. Euro). Der Betriebsgewinn kletterte um 28 Prozent auf 20,5 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis lag bei 14,8 Mrd. Euro, wie der Autobauer mitteilte. Dies sind 34 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Mercedes-Benz Group erwartet, dass sich der Umsatz des Konzerns im Jahr 2023 auf Vorjahresniveau bewegen wird. In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld rechnet der Konzern auf Basis der Entwicklung der Segmente mit einem EBIT leicht unter dem Vorjahresniveau.

Die Mercedes-Benz Group AG ist ein Anbieter von Premium- und Luxus-Pkw und Vans und gehört zu den größten Automobilkonzernen der Welt. Zum Unternehmen gehört auch die Mercedes-Benz Mobility AG. Am 1. Februar 2022 erfolgte die Umbenennung der bisherigen Daimler AG in die Mercedes-Benz Group AG.

