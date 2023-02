S&P 500: Kleiner Schwächeanfall

Ein flüchtiger Blick auf den marktbreiten S&P 500 Index der US-Amerikaner zeigt zum Ende dieser Handelswoche einen kleinen Schwächeanfall innerhalb des seit Monatsanfang laufenden Abwärtstrends. Hierbei spielt die zu heute gerissene Kurslücke aber keine unwichtige Rolle, weil dies Hinweise auf den weiteren Verlauf des Barometers liefert.

Solche Kursabschläge kommen nicht von ungefähr, der intraday Schwächeanfall von lediglich minus 0,8 % fällt zwar nicht sonderlich groß aus, liefert aber eindeutige Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung zumindest in dem Bereich von 4.036 und darunter dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 4.008 Punkten.

Übergeordnet allerdings befindet sich das Barometer seit Mitte Oktober letzten Jahres in einem intakten Aufwärtstrend, hierbei gelang es auch einen übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Ende letzten Jahres zu überwinden und damit ein klares Kaufsignal zu setzen. Der aktuelle Abwärtstrend kann hierbei weiter als bullische Flagge interpretiert werden.

Um ein solches Szenario hervorzurufen, muss das Barometer nun mindestens über 4.120 Punkte zulegen, in diesem Fall wären Zugewinn an die Jahreshochs bei 4.195 Punkten denkbar, darüber würden schließlich die Augustus aus 2022 bei 4.325 Punkten in den Fokus der Investoren rücken.