Sehr geringer Kursverlust bei Zumtobel Group

Das heutige Minus für die Zumtobel Group-Aktie kann man vernächlässigen.

Mit einem Minus von -0,01 € beendete die Aktie heute den Tag kaum merkbar unter dem Eröffnungspreis von 7,25 €. das relative Tagesergebnis von -0,14% war zu verschmerzen. Mit dem Aktienkurs ging es Intraday ein wenig auf und ab, auch wenn der sehre geringe Kursverlust fast konstant war. Seinen Tiefstkurs erreichte das Papier heute bei 7,13 €, den besten Preis konnte man heute bei 7,27 € erzielen.

Zumtobel Group konnte den gestrigen Verlust von -1,10% also nicht ausgleichen, setzte den Abwärtstrend aber zumindest nicht mehr ganz so bemerkenswert wie am Vortag fort.

Die heutigen Verluste summieren sich zu einem dramatischen Zwölf-Monats-Ergebnis von -15,97%.