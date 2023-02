Türkischer Katastrophenschutz erwartet Nachbeben mit Stärke über 5,0

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Menschen in den von Erdbeben zerstörten Gebieten müssen auch in den kommenden Tagen mit starken Erschütterungen rechnen. Man erwarte Nachbeben mit einer Stärke von mehr als fünf, sagte der Geschäftsführer für Risikominderung des türkischen Katastrophenschutzes Afad, Orhan Tatar, am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Etwa alle vier Minuten gebe es in der Region ein Nachbeben.

Bisher habe es mehr als 4700 Nachbeben gegeben, 40 dieser Beben seien Stärker als 4 gewesen. "Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation", sagte Tatar. In den Erdbebengebieten wird immer noch davor gewarnt, in die Häuser zurückzukehren und darum gebeten, sich von Gebäuden fernzuhalten. Aus Mangel an Alternativen, auf der Suche nach Kleidung oder auch nach persönlichen Gegenständen gehen Menschen jedoch immer noch zurück in ihre Gebäude, wie eine dpa-Reporterin von vor Ort berichtete.

Laut türkischer Regierung sind 20 Millionen Menschen in der Türkei von den Auswirkungen des Bebens betroffen, mehr als 38 000 sind allein in der Türkei mindestens gestorben, in Syrien mindestens 5900 Menschen./apo/DP/jha