Uniqa Insurance Group schließt den Freitag mit einem Zwölf-Monats-Hoch

Die Uniqa Insurance Group-Aktie lieferte heute einen ordentlichen Gewinn.

Bei Börsenschluss hatte das Papier dann 0,63% zugelegt. Absolut bedeutete dies einen Zuwachs von 0,05 € gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 7,91 €.

Zeitweise stieg der Stückpreis auf 7,98 €, der tiefste Stand wurde heute bei 7,86 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei Uniqa Insurance Group ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 0,64% an.

Die heutigen Verluste reichten aus, um die Zwölf-Monats-Performance der Uniqa Insurance Group-Aktie wieder ins Minus zu ziehen. Dank des heutigen Tages ergibt sich für die letzten 12 Monate ein Kursverlust von -1,73%