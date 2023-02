Verbund schließt am Freitag im Plus

Die Anleger bei Verbund konnten sich heute über ein gutes angenehmes Ergebnis freuen. Bei Tagesende notierte das Papier 80,85 € und legte so verglichen mit seinem Eröffnungskurs von 79,25 € 1,38% zu.

Auch wenn das merkliche Plus heute wie am 16.02.2023 positiv war, sah es teilweise nicht so aus. So wurden die vorigen Tiefstkurse alle unterschritten. Dann wiederum stieg der Preis aber auch wieder über das Niveau von gestern hinaus.

Im Laufe des Tages lag der Stückpreis noch etwas höher, der Höchststand wurde bei 81,20 € erreicht.

Offenbar etabliert sich bei Verbund ein guter Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von 1,72% an.

Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die Verbund-Aktie um dramatische -15,56% abwärts.