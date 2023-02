WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zinssorgen belasten Dax - Teil 1

(Tippfehler im ersten Satz des dritten Absatzes berichtigt)

DEUTSCHLAND: - SCHWACH - Zum Ende einer bisher recht positiven Woche dürfte der Dax am Freitag einige Gewinne wieder abgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,6 Prozent im Minus auf 15 441 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen hatte er zuvor 1,5 Prozent zugelegt, es aber nicht ganz wieder an sein Jahreshoch von 15 658 Punkten herangeschafft. An der Wall Street war es im späten Handel deutlich abwärts gegangen, was am Morgen auch in Asien schon für Verluste sorgt. Zinssorgen treiben die Anleger wieder um, nachdem die US-Erzeugerpreise im Januar weniger deutlich gesunken sind als erhofft. Gleichzeitig sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Vom Arbeitsmarkt kam damit also auch kein Signal an die US-Notenbank, ihren Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung ändern zu müssen.

USA: - SCHWACH - Nach einem schwankenden Kursverlauf sind die New Yorker Börsen am Donnerstag in der Schlussstunde stärker ins Minus abgerutscht. Die Aussagen zweier Offizieller der US-Notenbank Fed, wonach diese eine Zinserhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwägen, erhöhte wieder die Zinssorgen der Anleger. Der Dow Jones Industrial verlor 1,26 Prozent auf 33 696,85 Punkte. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten Erzeugerpreise hatten sich nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Ende um 1,38 Prozent auf 4090,41 Zähler. An der technologieorientierten Nasdaq-Börse wurde der Druck noch größer, weil dort die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich noch sensibler auf Zinssorgen reagieren. Der Nasdaq 100 büßte 1,93 Prozent auf 12 442,48 Punkte ein.

ASIEN: - SCHWACH - Wieder größere Inflations- und Zinssorgen haben die Börsen Asiens am Freitag belastet. So hatten US-Erzeugerpreisdaten einen weniger als erhofft nachlassenden Inflationsdruck signalisiert und Vertreter der US-Notenbank Fed hatten sich für einen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte ausgesprochen. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,7 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index fiel um ein Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 1,1 Prozent.

DAX 15533,64 +0,18% XDAX 15501,54 -0,40% EuroSTOXX 50 4297,24 +0,40% Stoxx50 3943,07 -0,12% DJIA 33696,85 -1,26% S&P 500 4090,41 -1,38% NASDAQ 100 12442,48 -1,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,32 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0637 -0,34% USD/Yen 134,75 +0,66% Euro/Yen 143,34 +0,32%

ROHÖL:

Brent 84,42 -0,72 USD WTI 77,78 -0,71 USD

