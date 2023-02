Zebra Technologies: Es dürfte noch etwas dauern

Auch die Aktie von Zebra Technologies war von den Verlusten aus dem letzten Jahr nicht verschont worden, von glatt 600,00 US-Dollar ging es bis November letzten Jahres auf einen Wert von 224,87 US-Dollar abwärts. Erst ab diesem Zeitpunkt setzte wieder eine Erholungsbewegung bis knapp über den 200-Tage-Durchschnitt ein. Das Kursgeschehen seit Juni letzten Jahres lässt aber auf einen größeren Trendwendeprozess hoffen, der in diesem Fall in Gestalt einer möglichen inversen SKS-Formation daherkommt.

Noch viel Arbeit für Bullen

Kurzfristig könnte Zebra Technologies noch in den Bereich von 292,81 oder sogar 289,65 US-Dollar abwärts tendieren, wodurch die rechte Schulter der mutmaßlich inversen SKS-Formation ausgebildet werden könnte. Eine nachhaltige Aktivierung wird dagegen erst oberhalb von der 352,00 US-Dollar erwartet, Kursgewinne an 376,53 und darüber in den Bereich von 439,72 US-Dollar könnten dann im Erfolgsfall hervorgehen. Ein Kursrutsch unter 275,00 US-Dollar würde dagegen Spekulationen um einen erneuten Test der Jahrestiefs auf 2022 anheizen.